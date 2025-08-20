خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقدیر نماینده مجلس خبرگان رهبری از عملکرد شهردار تهران در بازسازی پس از جنگ تحمیلی اخیر

تقدیر نماینده مجلس خبرگان رهبری از عملکرد شهردار تهران در بازسازی پس از جنگ تحمیلی اخیر
کد خبر : 1675873
لینک کوتاه کپی شد.

آیت‌الله موسوی جزایری در دیدار با شهردار تهران، با تشکر از تلاش‌های وی در مدیریت شهری، بازسازی اماکن آسیب‌دیده در پی حوادث اخیر را نشانه‌ای از تدبیر و مدیریت جهادی خواند.

به گزارش ایلنا، در دیداری صمیمانه که سه‌شنبه شب (۲۸ مردادماه) برگزار شد، علیرضا زاکانی شهردار تهران، با حضرت آیت‌الله موسوی‌جزایری، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

در این ملاقات، آیت‌الله موسوی‌جزایری با تقدیر از خدمات و تلاش‌های دکتر زاکانی در دوران تصدی شهرداری تهران، به صورت ویژه اقدامات انجام‌شده در دوران «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و همچنین پیگیری‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های مؤثر در زمینه بازسازی سریع و اساسی اماکن آسیب‌دیده شهری در پی این حادثه را مورد تشکر قرار داد. 

ایشان این اقدامات را نشانه‌ای از تدبیر، مدیریت جهادی و توجه به آسایش شهروندان تهرانی دانست و برای شهردار تهران آرزوی موفقیت کرد. 

به گزارش شهر، زاکانی نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از دغدغه‌ها و راهنمایی‌های آیت‌الله موسوی‌جزایری، بر تداوم تلاش مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم و بازسازی هرچه سریع‌تر بافت‌های آسیب‌دیده تأکید نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور