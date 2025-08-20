تقدیر نماینده مجلس خبرگان رهبری از عملکرد شهردار تهران در بازسازی پس از جنگ تحمیلی اخیر

به گزارش ایلنا، در دیداری صمیمانه که سه‌شنبه شب (۲۸ مردادماه) برگزار شد، علیرضا زاکانی شهردار تهران، با حضرت آیت‌الله موسوی‌جزایری، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این ملاقات، آیت‌الله موسوی‌جزایری با تقدیر از خدمات و تلاش‌های دکتر زاکانی در دوران تصدی شهرداری تهران، به صورت ویژه اقدامات انجام‌شده در دوران «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و همچنین پیگیری‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های مؤثر در زمینه بازسازی سریع و اساسی اماکن آسیب‌دیده شهری در پی این حادثه را مورد تشکر قرار داد.

ایشان این اقدامات را نشانه‌ای از تدبیر، مدیریت جهادی و توجه به آسایش شهروندان تهرانی دانست و برای شهردار تهران آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش شهر، زاکانی نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از دغدغه‌ها و راهنمایی‌های آیت‌الله موسوی‌جزایری، بر تداوم تلاش مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم و بازسازی هرچه سریع‌تر بافت‌های آسیب‌دیده تأکید نمود.

