بر اساس رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۵؛
دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه نخست دانشگاههای ایرانی را کسب کرد+ جدول امتیازات
دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه نخست دانشگاههای ایرانی را بر اساس رتبه بندی معتبر شانگهای در سال ۲۰۲۵ کسب کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جدیدترین رتبهبندی منتشرشده شانگهای برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبهبندی شدهاند که در این بین ۶ دانشگاه نیز از کشور ایران در این رتبهبندی حضور دارند.
در این رتبهبندی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت و توانست رتبه برتر دانشگاههای ایران را از آن خود کند.
در رتبههای بعدی به ترتیب دانشگاه تهران، تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارند.
همچنین در رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۵، ۵۱ دانشگاه از ۱۰ دانشگاه کشور اسلامی حضور دارند.
در این نظام رتبهبندی، دانشگاههایی مورد ارزیابی قرار میگیرند که دارای برندگان جایزه نوبل، فیلدز مدال، محققان پراستناد و یا مقالات منتشرشده در نشریات «نیچر» و «ساینس» باشند.
علاوه بر این دانشگاههایی که تعداد قابل قبولی مقالات نمایهشده در نمایه استنادی توسعهیافته علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی داشته باشند در جمع دانشگاههای مورد ارزیابی قرار میگیرند.
گفتنی است که در رتبهبندی شانگهای در مجموع بیش از ۲۵۰۰ دانشگاه رتبهبندی میشوند و اسامی و جایگاه ۱۰۰۰ دانشگاه برتر منتشر میشود.