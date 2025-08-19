وی ادامه داد: در این عملیات که مرزبانان به‌ صورت شبانه روزی در پایانه‌های مرزی و دروازه‌های مرزی مشغول به خدمت به زائرین بودند و خدمات رسانی حداکثری ارائه داده شد.

این مقام ارشد مرزبانی تأکید کرد: تأمین امنیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر در مرزهای شش گانه که ۶۰ درصد آقایان و ۴۰ درصد بانوان بودند به صورت پیاده از پایانه‌های مرزی با امنیت کامل و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی به سمت کربلای معلی عزیمت کردند و بدون حتی یک مشکل امنیتی پس از زیارت حرم مطهر وارد کشور شدند.

فرمانده مرزبانی انتظامی مرزبانی کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشترین ترددها از مرز مهران با ۶۸ درصد بود نسبت به تقویت نیروهای گمرک در این مرز اقدام گسترده‌ای انجام شد و با تلاش و دقت مرزبانان در ایام اربعین حتی یک مورد خروج غیر مجاز از مرزهای اربعینی نداشتیم.

وی با بیان اینکه که در تمامی مرزهای زمینی با کشور عراق بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده تعاملات خوبی برقرار شد، بیان کرد: برای تسهیل تردد زائران در مرزها، دیپلماسی مرزی جمهوری اسلامی ایران و عراق در بالاترین سطح ممکن انجام شده است.

فرمانده مرزبانی کل کشور در ادامه گفت: جهت بررسی و تسهیل در تردد زائران و تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای مشترک ایران و عراق برای تأمین امنیت زائران اباعبدالله(ع) ۴ نشست مشترک بین دو کشور در سطح عالی و ۶۴ ملاقات مرزی و ۵۹ مورد دیپلماسی تلفنی در تمامی سطوح مرزی برگزار شد.

سردار گودرزی حضور مرزبانان در مأموریت اربعین حسینی(ع) را نشان دهنده تعهد و مسئولیت پذیری دینی و سازمانی در خدمت به زائران دانست و افزود: این خدمات نه تنها به حفظ امنیت و آرامش زائران کمک می کند بلکه یادآور ارزش های انسانی و دینی نیز هست که در اربعین حسینی (علیه السلام) تجلی می یابد.

این مقام ارشد مرزی خاطرنشان کرد: تعداد ۸۰۰۰ کامیون که دارای بار مواکب بودند در رفت و برگشت مورد بازدید و کنترل امنیتی توسط مرزبانان کشور قرار گرفتند.

فرمانده مرزبانی فراجا بیان کرد: با استفاده از اشراف اطلاعاتی و تبادل اطلاعات مرزی با مرزبانان کشور میزبان، گشت های همزمان مرزی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی، اپتیکی و پهپهادی و خدمت شبانه روزی مرزبانان در تمامی سطوح مرزی بحمدالله مشکل امنیتی خاصی در مرزهای کشور و پایانه‌های مرزی نداشتیم.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی در پایان ضمن تشکر از میزبانی گرم و صمیمانه کشور دوست و برادر عراق از تمامی همکاران در تمامی رده‌های انتظامی، پلیس های تخصصی و مرزبانان غیور و دانشجویان و دانش آموزان مراکز آموزش در ایام اربعین حسینی که تمام وقت در امنیت مرزها، پایانه‌های مرزی در تسهیل تردد زائران اباعبدلله خدمت صادقانه داشتند تشکر و قدردانی کرد.