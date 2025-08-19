خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:

خدمات سمپاد در اختیار همه دانش‌آموزان قرار می‌گیرد

خدمات سمپاد در اختیار همه دانش‌آموزان قرار می‌گیرد
​رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر اجرای دقیق مقررات آموزشی و مالی در مدارس سمپاد، گفت: برنامه‌های ملی همچون «شهاب» و «جشنواره جوان خوارزمی» با هدف ارتقای علمی و پژوهشی دانش‌آموزان اجرا می‌شود و اندوخته‌های علمی و آموزشی سمپاد در اختیار سایر دانش‌آموزان کشور نیز قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، عصر امروز در سی‌وهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش  کشور بر ضرورت اجرای دقیق مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی در مدارس استعدادهای درخشان تأکید کرد و گفت: مجموعه‌ای شفاف و تخصصی از قوانین و شیوه‌نامه‌های مالی و اجرایی در اختیار مدارس قرار گرفته و انتظار می‌رود مدیران مناطق و استان‌ها در اجرای دقیق آنها نهایت دقت را داشته باشند.

وی با اشاره به مأموریت اصلی سازمان برای شناسایی و هدایت دانش‌آموزان توانمند، افزود: برنامه‌های ملی همچون «شهاب» (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) و «جشنواره جوان خوارزمی» با رویکرد آموزش، پژوهش و شبکه‌سازی برای ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانش‌آموزان در حال اجراست و تلاش می‌شود این خدمات در تراز ملی و علمی به سایر دانش‌آموزان کشور نیز ارائه شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: همه محتوای آموزشی دوره متوسطه اول ضبط و از طریق سایت در دسترس قرار گرفته است تا دانش‌آموزان در شاخه‌های مختلف علمی بتوانند منابع تکمیلی و تخصصی را دریافت کنند.

وی افزود: مدیران مدارس می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان، جزئیات ثبت‌نام و نحوه بهره‌برداری از این برنامه‌ها را مشاهده کنند.

یاوری  با اشاره به خدمات آموزشی مدارس سمپاد به مدارس همجوار، اظهار کرد: الگوهای آموزشی و شیوه‌های نوین تدریس طراحی و منتشر شده و در سال گذشته بیش از ۲۴ مدرسه به‌صورت پایلوت این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد در سال جاری این رقم بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد.

وی با بیان این‌که جشنواره‌های علمی و پژوهشی سمپاد از جمله جشنواره جوان خوارزمی، جایگاه بین‌المللی دارند، تصریح کرد: این جشنواره‌ها به دانش‌آموزان می‌آموزد که مراحل پژوهش علمی را مرحله به مرحله طی کنند، پاسخ‌های علمی خود را ارائه دهند و بازخورد تخصصی از داوران دریافت کنند.

به گفته وی، این روند نه‌تنها به ارتقای توانمندی علمی دانش‌آموزان کمک می‌کند بلکه بستر ارتباطی ارزشمندی برای آنان فراهم می‌سازد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها آن است که اندوخته‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان و معلمان سمپاد در اختیار سایر دانش‌آموزان کشور نیز قرار گیرد تا سطح یادگیری و عدالت آموزشی در سراسر کشور ارتقا یابد.

