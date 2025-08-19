تخریب بخشی از تالار متروکه در پی گودبرداری در شهرک ولیعصر

به گزارش ایلنا، جلال ملکی، در این باره اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۳ عصر امروز حادثه آوار در یک محل گودبرداری در شهرک ولیعصر، خیابان بهرامی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تجهیزات لازم به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه قطعه زمینی به وسعت حدود ۲۵۰ متر و عمق ۶ متر بود که عملیات گودبرداری در آن در حال انجام بود. در ضلع شرقی این زمین، یک تالار پذیرایی قدیمی و متروکه قرار داشت که به یکباره بخشی از آن دچار ریزش شد. حدود ۸۰ متر از این ساختمان تخریب و به داخل گودال فرو ریخت.

ملکی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در زمان حادثه فردی داخل گودبرداری یا ساختمان متروکه حضور نداشت، گفت: این حادثه موردی از مصدومیت، محبوسی یا تلفات جانی به دنبال نداشت.

وی اضافه کرد: حدود یک ساعت پیش از وقوع حادثه، شهروندان احساس خطر می‌کنند و با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و نسبت به احتمال ریزش هشدار داده بودند. آتش‌نشانان در محل حاضر شدند و پس از بررسی، در خصوص خطر هشدار می‌دهند و تأکید می‌کنند که کارگران حاضر در گودبرداری باید بلافاصله محل را ترک کنند. خوشبختانه این اقدام به‌موقع انجام شد و کمتر از یک ساعت بعد، ساختمان کناری تخریب شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: این حادثه نشان می‌دهد توجه به هشدارها و دستورات ماموران آتش‌نشانی تا چه اندازه می‌تواند مانع از خسارات جانی سنگین شود.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۱۷:۲۱ پایان یافت و محل برای ادامه اقدامات به عوامل شهرداری تحویل داده شد.

