رتبه برتر دانشگاه تهران در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ شانگهای

رتبه برتر دانشگاه تهران در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ شانگهای
بر اساس ویرایش ۲۰۲۵ رتبه‌بندی شانگهای، ۶ دانشگاه ایرانی در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند که از این میان، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۵۰۰-۴۰۱ در جایگاه نخست ملی و در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، در رتبه‌بندی منتشرشده شانگهای برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبه‌بندی شده‌اند که در این بین ۶ دانشگاه نیز از کشور ایران در این رتبه‌بندی حضور دارند.
در این رتبه‌بندی دانشگاه تهران با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت و همراه با دانشگاه علوم پزشکی، توانست رتبه برتر دانشگاه‌های ایران را از آن خود کند.
همچنین در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۵، ۵۱ دانشگاه از ۱۰ دانشگاه کشور اسلامی حضور دارند.
در این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که دارای برندگان جایزه نوبل، فیلدز مدال، محققان پراستناد و یا مقالات منتشرشده در نشریات «نیچر» و «ساینس» باشند.
علاوه بر این دانشگاه‌هایی که تعداد قابل قبولی مقالات نمایه‌شده در نمایه استنادی توسعه‌یافته علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی داشته باشند در جمع دانشگاه‌های مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
گفتنی است که در رتبه‌بندی شانگهای در مجموع بیش از ۲۵۰۰ دانشگاه رتبه‌بندی می‌شوند و اسامی و جایگاه ۱۰۰۰ دانشگاه برتر منتشر می‌شود.

 

