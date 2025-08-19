خبرگزاری کار ایران
ساختار ایمنی و بحران کشور مورد بررسی قرار گیرد

کد خبر : 1675707
مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در هفتمین نشست تخصصی آتش نشانی کلانشهرهای کشور خواستار بررسی ساختار ایمنی و بحران کشور شد.

به گزارش ایلنا، هفتمین نشست تخصصی آتش نشانی کلانشهرهای کشور به میزبانی سازمان آتش نشانی تهران، صبح امروز با حضور قدرت اله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، شاپور مقتدر مدیر کل پدافند غیر عامل سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، مدیران آتش نشانی کلانشهرهای کشور و معاونان و مدیران سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد. 

در این نشست که با موضوع تجربه نگاری سازمان‌های آتش نشانی کشور در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزا شد،  قدرت اله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در ابتدا ضمن خیر مقدم به میهمانان تصریح کرد: آتش نشانی‌ها در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی تجربیات بسیاری کسب کردند که با تبادل تجربیات می‌توانیم در رویارویی با حوادث و بحران‌ها عملکرد بهتری داشته باشیم و با کسب تجربه در صحنه خدمت‌رسانی حاضر شویم. 

محمدی در ادامه خواستار بررسی ساختار ایمنی و بحران کشور شد و اظهار داشت: در خیلی موارد در صحنه حوادث و بحران ها، مشخص نیست مسئولیت فرماندهی صحنه با چه کسی است که بهتر است برای هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. 

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، در ادامه این نشست، مدیران آتش نشانی کلانشهرهای کشور در خصوص استفاده از ظرفیت‌های شهرهای دیگر در صورت بروز بحران و حوادث وسیع، بروزرسانی تجهیزات و خودروهای آتش نشانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و امدادی به بحث، تبادل نظر و ارائه راهکار پرداختند.

