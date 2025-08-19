جانشین فرمانده کل انتظامی:
عزت، امنیت و آرامش ایران مرهون ولایت فقیه و خون شهداست
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه عزت و امنیت ملت ایران در سایه ولایت فقیه و خون شهیدان تحقق یافته است، گفت: نیروی انتظامی یک سازمان انقلابی و مردمی است که با افتخار در مسیر ولایت و خدمتگزاری مردم حرکت میکند.
وی با تجلیل از نقش شهدای مدافع حرم در تأمین امنیت کشور طی هفده سال اخیر افزود: امروز بهتر میفهمیم که شهدای مدافع حرم چه کشیدند و چه کردند تا ایران اسلامی و امت اسلامی در آن سوی مرزها محفوظ بماند. یاد سردار بزرگ جبهه مقاومت، شهید سپهبد "حاج قاسم سلیمانی" و شهدای این خطه، همچون شهدای لرستان که در عرصه مقاومت افتخار آفریدند، گرامی میداریم.
سردار رضایی با اشاره به تقدیم بیش از 6 هزار و 600 شهید لرستان گفت: این استان انقلابی و شهیدپرور در دفاع مقدس دوازده روزه مقاومت جانانه از خود نشان داد و در کنار ملت ایران و با هدایت رهبری معظم انقلاب اسلامی، جبهه دفاع مقدس را به منصه ظهور رساند.
وی تأکید کرد: عزت و آرامش امروز ما مدیون ولایت فقیه است. هر فتنهای که در طول این چهار دهه علیه نظام تحمیل شد، حول محور ولایت فقیه خنثی گردید. امام خمینی (ره) از آغاز انقلاب فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیب نبیند؛ امروز میبینیم این کلام، آیهای الهی بود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: یک مسئول عالیرتبه خارجی به من گفت: الگوی مدیریت من سیدعلی است. این نشاندهنده جایگاه رفیع ولایت فقیه در جهان است. ما باید خالصانه دعا کنیم برای سلامتی و طول عمر باعزت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی).
وی با اشاره به خدمات چندینساله سردار الهی در لرستان افزود: تقدیر از سردار الهی، تقدیر از همه کارکنان انتظامی است. ایشان با حضور میدانی و مردمی، الگویی از اخلاص و تکلیفمداری را به نمایش گذاشت. امروز مردم لرستان نشان دادند قدردان مجاهدتها و فداکاریهای خادمان امنیت هستند.
سردار رضایی در ادامه ضمن معرفی سردار هاشمیفر بهعنوان فرمانده جدید انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: با شناختی که از ایشان داریم، همان مسیر خدمت صادقانه، انقلابی و مردمی ادامه خواهد یافت. انتظار داریم سطح خدمات انتظامی در این استان بیش از پیش ارتقاء پیدا کند. سردار هاشمیفر بیش از سه دهه تجربه خدمتی دارد و همواره در میدان، همراه مردم و سرباز ولایت بوده است.
وی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در کشور گفت: امروز پلیس افتخار دارد که بگوید یک سازمان انقلابی، تکلیفمدار و مردمی است. شعار پلیس از مردم، برای مردم و در خدمت مردم، نشاندهنده روحیه عاشورایی و سربازی در رکاب ولایت است. نیروی انتظامی خود را بسترساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) میداند و به لطف خدا خستگیناپذیر در این مسیر حرکت میکند.
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر همدلی و همراهی مسئولان استان گفت: موفقیتهای انتظامی لرستان نتیجه وحدت و همدلی همه دستگاهها اعم از همراهی نماینده ولیفقیه ، استاندار محترم استان ، سپاه، ارتش، دستگاه قضائی، صدا و سیما و اصحاب رسانه است که این همافزایی موجب افزایش امنیت و رضایت مردم شده است.
وی همچنین با اشاره به پیروزی اخیر تیم فوتبال لرستان، این موفقیت را تبریک گفت و افزود: ورزش مایه نشاط و امید مردم است و نباید اجازه دهیم عدهای اندک با هنجارشکنیها شادی مردم را مخدوش کنند. نیروی انتظامی با قاطعیت مانع عرض اندام عناصر هنجارشکن خواهد شد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب تأکید کرد:خدا را شاکریم که در عصر ولایت فقیه توفیق خدمت در لباس مقدس انتظامی را نصیب ما کرده است. ما مدیون خون شهیدان و هدایتهای رهبر معظم انقلاب هستیم و باید با خدمت صادقانه پاسخگوی این نعمت الهی باشیم.