وزیر علوم:
تلاش کردیم محیط دانشگاهها را مطابق با سلیقهی نسل نو هدایت کنیم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برخی از عملکردهای وزارت عتف در سال گذشته گفت: ما تلاش کردیم تا احساس بیعدالتی را در دانشگاه از استاد تا دانشجو دور کنیم.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، در نشست معاون اول رئیسجمهور با روسای دانشگاهها با بیان برخی از عملکردهای وزارت عتف در سال گذشته اشاره کرد: در سالی که گذشت تلاش کردیم تا احساس بیعدالتی را در دانشگاه از استاد تا دانشجو دور کنیم. بر تحول بخش فناوری تمرکز کردیم و تربیت یکصد نیروی کلیدی برای پارکهای فناوری را شروع کردیم. در بخش فرهنگ نیز تلاش کردیم محیط دانشگاهها را مطابق با سلیقهی نسل نو به سمت پویایی بیشتر هدایت کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین به نقش دانشگاه در زمان جنگ اشاره کرد و گفت: ما با سه مولفه سرعت، قاطعیت و همدلی توان خود را برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و تابآوری اجتماعی به کار گرفتیم و اقدامات بسیاری را از روز اول در دستور کار خود قرار دادیم. از مدیریت برگزاری کنکور تا مکاتبه با سازمانهای بینالمللی مثل یونسکو و تولید بیش از ۴۰۰۰ محتوایی که از سمت اساتید، دانشجویان و انجمنهای علمی و دانشجویی شکل گرفت را میتوان مثال زد.
در ادامه برخی از روسای دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری ضمن ارائه گزارشاتی در حوزههای کاری خود به بیان مسائل و مشکلات دانشگاهیان از جمله مسکن و معیشت اعضای هیئت علمی، توجه ویژه به حوزههای پژوهشی و تلاش برای ارتقای سطح دانش در کشور پرداختند.