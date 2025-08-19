۵۰ درصد اتباع خارجی کشور در پایتخت متمرکز هستند

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، با قدردانی از میزبانی مسئولان اتاق و حضور معاونان وزیر، به موضوع اتباع خارجی در استان پرداخت.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از اتباع خارجی کشور در استان تهران سکونت دارند، اظهار داشت: این آمار پیام مهمی دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت در ۳۰ استان دیگر یک طرف و تهران به تنهایی در طرف دیگر قرار دارد به گفته معتمدیان، این تمرکز اتباع غیرمجاز در پایتخت که حریم امنیتی کشور محسوب می‌شود، در هیچ نقطه‌ای از دنیا سابقه ندارد.

استاندار تهران افزود: بخش قابل توجهی از این اتباع غیرمجاز هستند و دولت اشراف دقیقی بر محل سکونت و اشتغال آنان ندارد که همین مسئله، ابعاد امنیتی و انتظامی گسترده‌ای را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته، ۶۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در استان تهران شناسایی یا دستگیر شده‌اند و از بعد اجتماعی مردم مطالبه دارند و اثر آن در بعد اقتصادی این گونه است که هم اکنون در برخی از شهرستان‌ها تا ۳۵ درصد کاهش قیمت اجاره بهای خانه را داشته‌ایم.

استاندار تهران عنوان کرد: در بخش برنج و روغن و کالا‌های اساسی و برق و آب نیز یا خروج اتباع غیرمجاز شاهد کاهش مصرف بوده‌ایم.

معتمدیان در ادامه به چالش آب استان تهران اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و بارگذاری جمعیت در گذشته است و بخشی دیگر به تغییرات اقلیمی بازمی‌گردد.

به گفته وی، تهران پنجمین سال خشکسالی متوالی را پشت سر میگذارد و طی پنج سال گذشته، بارندگی‌ها ۳۱ درصد نسبت به میانگین سال قبل و ۴۲ درصد نسبت به میانگین ۶۰ ساله کاهش یافته است.

استاندار تهران تصریح کرد: اکنون مخازن پنج سد مهم استان کمتر از ۲۰ درصد پرشدگی دارند و ۷۰ درصد آب آشامیدنی تهران از طریق چاه‌ها و منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی‌که ده سال پیش این نسبت برعکس بود.

وی از تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به هشتگرد خبر داد و گفت: فاز نخست این طرح طی یک هفته آینده با ظرفیت ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه به بهره‌برداری می‌رسد و تا پایان شهریور فاز دوم آن نیز عملیاتی خواهد شد. معتمدیان این پروژه را نمونه‌ای از همکاری گسترده دستگاه‌ها دانست و افزود: تنها در چند ماه گذشته ۷۵ درصد باقی‌مانده طرح در قالب کار شبانه‌روزی تکمیل شد.

استاندار تهران همچنین از آغاز عملیات تکمیل پروژه انتقال آب از سد لار به شرق تهران از هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح شامل حفر تونل ۲۸ کیلومتری است و باید تا اسفند سال آینده تکمیل شود.

وی درباره سیاست‌های کاهش مصرف آب نیز گفت: با نصب تجهیزات کاهنده، امکان کاهش ۳۵ درصدی مصرف وجود دارد و هزینه آن طی ۲۴ ماه در قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: ۶۳ درصد مردم استان تهران تقریباً دو برابر الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند.

به گفته استاندار تهران، تغییر رفتار مصرفی مردم یک ضرورت است، اما ریشه اصلی بحران به سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته بازمی‌گردد.

وی همچنین از معضل فرونشست زمین به‌عنوان یکی از پیامد‌های برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی یاد کرد و گفت: امروز سه استان از جمله تهران با بدترین شرایط زیست‌محیطی ناشی از فرونشست مواجه هستند و این پدیده در برخی مناطق خراسان رضوی تا ۳۱ سانتی‌متر نیز ثبت شده است.

استاندار تهران در پایان بر لزوم اجرای دقیق قوانین و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی تأکید کرد.

