به گزارش ایلنا، استانداری تهران روز گذشته اعلام کرد که به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه و بر اساس تصمیم کارگروه بهینه‌سازی انرژی استان، همه ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها روز شنبه اول شهریورماه تعطیل خواهند بود.

در همین راستا برخی دانشگاه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که با وجود تعطیلی ادارات دولتی در روز شنبه (یکم شهریورماه) امتحانات پایان ترم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه خود اعلام کرد: امتحانات روز شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ طبق برنامه و بدون تغییر برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز گفت: آزمون های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ۱۴۰۳ و ترم تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول تا ۱۶ شهریورماه به صورت حضوری برگزار می شود.

مصطفی نعمتی با اعلام این خبر اظهار داشت: باتوجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمون پایان ترم نیمسال دوم سالجاری و ترم تابستان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از تاریخ اول تا ۱۶ شهریور براساس برنامه مندرج در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور آماده برگزاری آزمون های پایان ترم دانشگاه هستند و نظارت لازم بر برگزاری صحیح آزمون ها از سوی واحدهای استانی دانشگاه انجام می شود.

مدیریت امور اداری دانشگاه علم و صنعت نیز اعلام کرد: پیرو اطلاعیه تعطیلی ادارات دولتی در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴، امتحانات دانشگاه‌ها مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار خواهد شد و تعطیلی ادارات تاثیری بر برگزاری امتحانات نخواهد داشت. بنابراین ضروری است اعضای هیات رئیسه دانشکده ها، کارکنان آموزشی و نیروهای خدماتی در دانشگاه حضور داشته باشند. همچنین نیروهای حراست، حفاظت فیزیکی، تاسیسات و خدمات فعال خواهند بود.

