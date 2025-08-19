محور کرج - چالوس

وی افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در جاده چالوس در تعطیلات پیش رو ممنوع است، ضمن اینکه از ساعت ۱۲ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ مرداد، تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران (مسیر شمال به جنوب جاده) ممنوع می شود و از ساعت ۱۵ نیز از ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس (جنوب به شمال) یک‌طرفه خواهد شد.

به گفته وی، این محدودیت ها تا ساعت ۲۴ روزهای یاد شده ادامه دارد و پس از آن محور دوباره دوطرفه خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد افزود: روز جمعه ۳۱ مرداد و شنبه اول شهریورماه نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت های ترافیکی ویژه ای در این مسیر اعمال می شود و از ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲ شهریور تردد در آزادراه تهران ـ شمال به سمت چالوس ممنوع خواهد شد.

به گفته وی، از ساعت ۱۲ روز یکشنبه(دوم شهریور) محدودیت تردد از ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز اعمال می‌شود و از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۳ نیز مسیر مرزن‌آباد به تهران یک‌طرفه خواهد شد، روز دوشنبه ۳ شهریور نیز از ساعت ۱۴ ، آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۴ بسته می شود و از ساعت ۱۵ تردد از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس ممنوع و از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۳ مسیر مرزن‌آباد به تهران یک‌طرفه خواهد شد.

جاده هراز

رییس پلیس راه راهور فراجا گفت: تردد تمامی تریلرها در جاده هراز نیز کماکان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد و از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای جمعه ۳۱ مرداد، شنبه ۱ شهریور و یکشنبه ۲ شهریور اجازه تردد در این جاده را ندارند، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان نیز در این مسیر اعمال می‌شود.

جاده فیروزکوه

رئیس پلیس راهور در خصوص محور فیروزکوه نیز افزود: تردد انواع تریلرها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در روز جمعه ۳۱ مرداد از جنوب به شمال و یکشنبه ۲ شهریور از شمال به جنوب، جاده فیروزکوه ممنوع است.

جاده های استان خراسان رضوی

وی همچنین در مورد محورهای استان خراسان رضوی تأکید کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه باری از ساعت ۸ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریور در محورهای اصلی استان ممنوع است و محور قدیم مشهد ـ ملک‌آباد طی همین بازه زمانی صرفاً برای تردد زائران پیاده اختصاص یافته است. از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲ شهریور تا پایان تخلیه ترافیک، محور مشهد ـ ملک‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

وی در خصوص دیگر محورهای ارتباطی کشور هم گفت: روزهای جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریور، تردد در محور خروجی قشم از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

به گفته او، همچنین در محور قدیم رشت ـ قزوین نیز تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد و روز یکشنبه ۲ شهریور ممنوع است. محور آستارا ـ اردبیل نیز همین محدودیت‌ها را خواهد داشت و تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد و روز یکشنبه ۲ شهریور ممنوع خواهد بود.

کرمی‌اسد در پایان با اشاره به آغاز موج سفرهای پایانی تابستان به رانندگان توصیه کرد: پیش از سفر تجهیزات خودرو از جمله ترمز و لاستیک را بررسی کنید، سرعت مطمئنه را رعایت کنید، از سبقت غیرمجاز پرهیز کنید و توقف‌های بی‌مورد را کاهش دهید تا سفر ایمن و بدون حادثه‌ای داشته باشید.

وی تأکید کرد: پلیس راهور تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در ایام تعطیلات پایانی مرداد، سفرهای زائران و هموطنان آرام و ایمن باشد و خطرات جاده‌ای به حداقل برسد.