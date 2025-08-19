وی ادامه داد: در این عملیات که به‌صورت رفت و برگشت زوار اربعین از اوایل مرداد ماه آغاز و خدمات این فرماندهی به صورت هوایی، ریلی، دریایی و گمرکی در سراسر کشور ارائه شد.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه در بحث تامین امنیت خطوط هوایی و ریلی از 26 فرودگاه و ایستگاه های سراسر کشور 619 هزار زائر جابه جا شده است، گفت: 219 هزار نفر از خطوط هوایی و 400 هزار نفر از خطوط ریلی به سمت زیارت کربلای معلی عزیمت کردند که از این تعداد حدود 160 هزار نفر زائر از طریق مسیر ریلی برقی (ریل باس) خرمشهر به مرز شلمچه با ارائه خدمات انتظامی و امنیتی تردد کردند.

فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی تصریح کرد: باتوجه به اینکه 60 درصد ترددها از مرز مهران می‌باشد لذا نسبت به تقویت نیروهای گمرک در این مرز اقدام کرده ایم که 12 دستگاه ایکس‌ری برای تردد مسافران وجود داشت و کارکنان گمرک در کنار همکاران عزیزمان در یگان ویژه و پلیس امنیت اقتصادی نسبت ارزیابی بار همراه مسافران اقدام کردند لیکن در تمامی مرز های زمینی با کشور عراق خوشبختانه براساس تعاملات و هماهنگی که بین دستگاهای اجرایی، امنیتی و انتظامی وجود دارد، شاهد وضعیت مطلوب و مناسب برای خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) بودیم.

وی با اشاره به اینکه در این زمان تعداد 982 هزار مسافر از این مرزها خارج و تعداد 640 هزار نفر وارد شده‌اند، اظهار کرد: در مجموع حدود یک میلیون و 622 هزار نفر تردد انجام شده که همکاران بنده و همچنین عوامل قرارگاه اربعین باحضور میدانی هرگونه کمبود های احتمالی را مرتفع نمودند و خدمات دراین مرزها به صورت شبانه روزی صورت پذیرفت.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی یگان حفاظت شهرداری تهران طبق برنامه از پیش تعیین شده با به‌کارگیری 130 نفر از کارکنان انتظامی و یگانی، کار پوشش امنیتی و مراقبتی ایستگاه‌های مترو شهرری، امیر کبیر، هفده شهریور، میدان امام حسین (ع)، شوش، شهدا و میدان خراسان را بر عهده داشتند.

گفتنی است، با توجه به اهمیت و حساسیت زندان ها در سراسر کشور کارکنان یگان حفاظت سازمان زندان‌ها، موکب‌های پر شوری در سراسر زندان‌های کشور بر پا کردند.

سردار بنی اسدی فر در پایان خاطر نشان کرد: تیم های نظارتی مرکز و رده های تابعه با رصد عملکرد کارکنان، آنان را مورد ارزیابی قرار داده که در پایان از تمامی کارکنان فرماندهی یگان های انتظامی حفاظتی فراجا در سراسر کشور که در مأموریت اربعین حسینی(ع) به صورت شبانه‌روزی مشغول انجام وظیفه بودند تقدیر و تشکر می کنم و بی شک اجر اینگونه مأموریت‌ها جزو خدمات ارزنده‌ای است که در محضر خداوند منان بی پاسخ نخواهد ماند.