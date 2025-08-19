شیرخشک رژیمی طبق وعده سازمان غذا و دارو تأمین و توزیع شد
مدیر کل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو اعلام کرد: همانطور که وعده داده شده بود، مشکل تأمین شیر خشک رژیمی برطرف شده و این محصول هماکنون در داروخانهها در دسترس خانوادهها قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی گفت: محمولهای که به دلیل توقف چند روزه با تأخیر مواجه شده بود، ترخیص و در شبکه توزیع داروخانهای عرضه شده است.
وی تأکید کرد: این مشکل مقطعی بود و با اقدامهای انجامشده، بازار شیر خشک رژیمی به ثبات رسیده و نیازی به نگرانی خانوادهها نیست.
شعیبی افزود: سازمان غذا و دارو متعهد است با پیگیری و اصلاح رویهها روند تأمین این فرآوردهها را تسهیل کند تا چنین وقفههایی تکرار نشود.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او خاطرنشان کرد: پایبندی به وعدهها و هماهنگی دستگاههای مرتبط موجب شد این محصول حیاتی در زمان مقرر در اختیار بیماران قرار گیرد.