شیرخشک رژیمی طبق وعده سازمان غذا و دارو تأمین و توزیع شد

به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی گفت: محموله‌ای که به دلیل توقف چند روزه با تأخیر مواجه شده بود، ترخیص و در شبکه توزیع داروخانه‌ای عرضه شده است.

وی تأکید کرد: این مشکل مقطعی بود و با اقدام‌های انجام‌شده، بازار شیر خشک رژیمی به ثبات رسیده و نیازی به نگرانی خانواده‌ها نیست.

شعیبی افزود: سازمان غذا و دارو متعهد است با پیگیری و اصلاح رویه‌ها روند تأمین این فرآورده‌ها را تسهیل کند تا چنین وقفه‌هایی تکرار نشود.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او خاطرنشان کرد: پایبندی به وعده‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط موجب شد این محصول حیاتی در زمان مقرر در اختیار بیماران قرار گیرد.

