تخفیفات خدمات شهرداری تهران به شهروندان اطلاعرسانی میشود
همزمان با سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، طرح الزام شهرداری تهران به اطلاعرسانی تسهیلات و تخفیفات، معافیتها و بخشودگیهای استفاده شهروندان از خدمات شهرسازی، فنی و مهندسی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، گردشگری و تفریحی شهرداری با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
به گزارش ایلنا، نرگس معدنیپور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و چهل و نهمین جلسه شورا در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به اطلاعرسانی تسهیلات و تخفیفات، معافیتها و بخشودگیهای استفاده شهروندان از خدمات شهرسازی، فنی و مهندسی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، گردشگری و تفریحی شهرداری، اظهار کرد: از آنجا که اطلاع یافتن شهروندان از خدمات و تخفیفات ضرورت دارد، این طرح در شورا ارائه شد.
وی افزود: ضرورت دارد شهرداری تهران بر اساس جهت گیری خود به عنوان نهاد اجتماعی شفافسازی تخفیفات مصوب را در دستور کار قرار دهد.
معدنیپور با بیان اینکه شهرداری باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاعرسانی در خصوص آن اقدام کند، یادآور شد: مطالعه و رصد دقیق مصوبات و احصای تمام موارد تخفیفات و بخشودگیها و به روزرسانی تمام موارد باید در دستور کار شهرداری قرار بگیرد.
به گزارش شهر، این طرح با اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضای شورای شهر با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.