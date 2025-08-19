به گزارش خبرنگار ایلنا، «اسکندر مومنى» وزیر کشور صبح سه شنبه ٢٨ مرداد ماه در نشست هم اندیشى سمن‌هاى کشور، بیان کرد: یکى از نتایج جنگ ۱۲ روزه اخیر انسجام و همبستگى ملى بود و در این خصوص رهبر انقلاب نیز از ۹۰ میلیون ایرانی تشکر کردند.

وی افزود: اگرچه وزارت کشور بیشتر به یک وزارت سیاسی و امنیتی شناخته می شود و موضوعات سیاسی امنیتی یکی از وظایف آن است، اما در نظر داریم به حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز بپردازیم. یکی از اولویت های ما در زمینه‌ی پدیده های اجتماعی این است که نگاه ما به این پدیده ها امنیتی نباشد و از نگاه امنیتی به پدیده های اجتماعی جلوگیری کنیم.

او با تاکید بر تغییر نگاه بخش دولتی به سمن ها و تشکل های مردمی گفت: ما باید از این نگاه دست برداریم و احساس نکنیم که این تشکل‌ها یکی از ادارات ما و زیرمجموعه ما هستند، مثل ما فکر می‌کنند و باید با بخشنامه‌های ما کار کنند.این نگاه را بپذیریم که آنها تشکل‌های مردمی خودشان را دارند و نباید آن ها در قالب ساختار رسمی دولتی قرار دهیم.

وی ادامه داد: در مقابل باید میان سمن ها و تشکل های مردمی نیز این فرهنگ سازی ایجاد شود که متکی بر اعتقادات و منابع دولتی نباشند. چون اگر این گونه باشد، دیگر تشکل مردمی مفهومی ندارد.اگر بخواهند از منابع دولتی استفاده کنند، گریزی نیست که با ساز‌و‌کارهای دولتی هماهنگ باشند.

او در خصوص دادن مجوزها در وزارت کشور گفت: در زمینه دادن مجوزها، معتقدیم که دولت و ما باید فرصت برابری برای همه تشکل‌ها ایجاد کنیم. مخصوصاً در حوزه تشکل‌ها و سمن‌ها و فعالیت مردمی دولت باید موانع را رفع کند.

وزیر کشور در مورد راه اندازی خانه سمن ها در استان ها گفت: چند استان کشور خانه سمن ها دارد، اما پیگیری می کنیم که خانه سمن ها در همه مراکز استان ها راه اندازی شود.

وزیر کشور تصریح کرد: ما نیاز به یک سامانه جامع داریم که همه تشکل‌ها در آن حضور داشته باشند و مانند خانه‌ مجازی سمن‌ها خواهد بود. هر تشکل در آنجا فعالیت های خود را در این سامانه به اشتراک ‌بگذارد.

او متذکر شد: موضوع کاهش جمعیت، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های ما است. همین روند اگر ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت‌مان به زیر ۴۰ میلیون نفر می‌رسد.این یکی از موضوعاتی است که به نظرم ابرآسیب‌های ماست که در آینده اگر همین روند ادامه پیدا کند ما را دچار مشکل می‌کند. لذا باید بر روی رفتار و سبک زندگی کار شود.

مومنی با اشاره به موضوع محله محوری گفت: غیر از موضوعات همبستگی ملی، یکی از تغییرات ایجاد شده در کالبد زندگی شهری و روستایی، این است که محله‌ها آن مفهوم خود را از دست داده‌اند. درصورتی که موضوع محله محوری می‌تواند با زندگی نوین نیز تطبیق داده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نکته را باید در نظر داشت که که کشور ۹۰ میلیونی را نمی‌شود به طور متمرکز از مرکز اداره کرد. بلکه باید اختیارات لازم به مسئولین محلی، استانداران، فرمانداران داده شود.

