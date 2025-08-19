به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری در نشست صمیمانه با سمن‌ها به مناسبت روز «تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» با بیان اینکه در نشست‌ها به دنبال احصاء اشکالات، اقدامات و رفع آن‌ها هستیم، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما این است که بر اساس تجارب داخل و خارج کشور و صاحب‌نظران آیا به رویکردها و برنامه‌های فعلی ادامه دهیم یا ضرورت بازنگری در برخی موارد وجود دارد؟ که این موضوع کار ساده‌ای نیست مخصوصاً زمانی که شاهد دیدگاه‌های بسیار مختلف، متفاوت و بعضاً متعارض هستیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه یکی از هنرهای بزرگ، ایجاد وحدت مفهومی بین تمام صاحب‌نظران چه در حوزه‌های رسمی و چه غیررسمی است، گفت: ما اگر موفق به حل رویکرد و اجماع‌نظر در حوزه مقابله با موادمخدر نمی‌شدیم، چگونه می‌توانستیم در باب اصلاح قانون قدم برداریم.

وی بیان کرد: از نقطه نظرات دوستان در جلسه امروز بهره بردیم و باید بسنجیم که از این نظرات به چه صورت می‌توانیم بهره ببریم و آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: زمینه مشارکت در دنیا از اول تاریخ بشر وجود داشته و در کشور ما نیز زمینه و بستر این مشارکت بسیار بالا است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: بین ما ایرانی‌ها هیچ مانع واقعی وجود ندارد و تمام موانع ذهنی بوده و راه‌حل آن نیز ارتباط است. ما ذهنیت‌هایی از دور نسبت به یکدیگر داریم که وقتی با یکدیگر از نزدیک ارتباط برقرار می‌کنیم می‌بینیم آن ذهنیت اشتباه بوده است.

هیچ برنامه و پیشرفتی بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد

وی با تأکید بر اینکه هیچ برنامه و پیشرفتی بدون مشارکت و همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، یادآور شد: ما باید به صورت حقیقی و واقعی کنار هم باشیم و کارها را جلو ببریم نه اینکه این موارد به صورت تصنعی باشد.

ذوالفقاری، «سازمان‌های مردم‌نهاد» را تبلور مشارکت بین حوزه‌های رسمی و غیررسمی دانست و عنوان کرد: کارکرد جامعه مدنی ما کجا است و این جامعه مدنی با چه شروطی می‌تواند نقش‌آفرین باشد و در کدام موارد دچار مشکل می‌شود؟ جامعه مدنی اساساً دوطرفه است و امروز بخش اساسی تعادل بین دولت‌ها و ملت‌ها روی دوش جامعه مدنی است به شرطی که از دو طرف نقش بگیرد. اگر یک جامعه مدنی صرفاً به شعار دادن بپردازد و کاری به دیگر امور نداشته باشد، امور پیش نمی‌رود.

تشریح مشکلات مرتبط با با سمن‌ها در حوزه مقابله با موادمخدر

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، پراکنده‌کار کردن، موازی کار کردن، پرهزینه کار کردن را از جمله مشکلات در تعامل با سمن‌ها مخصوصاً در حوزه مقابله با موادمخدر دانست و گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که اکنون سمن‌ها ارتباط سازمان‌‌یافته بین یکدیگر ندارد و این ارتباط سازمان‌یافته بین سمن‌ها و سیستم‌های رسمی نیز وجود ندارد.

وی، عدم آمایش مناسب را از دیگر مشکلات در حوزه سمن‌ها دانست و بیان کرد: آیا آمایش ما بر اساس نیازها بوده است؟ اکنون به طور مثال در حوزه کلینیک‌های ماده ۱۵ در برخی از خیابان‌ها تا هشت یا ۱۰ کلینیک وجود دارد، در برخی از مناطق گفته‌اند تا ۷۰ کلینیک وجود دارد اما در مقابل در برخی از نقاط آلوده حتی یک کلینیک وجود ندارد لذا نیاز به یک آمایش مناسب در تمام حوزه‌ها اعم از سمن‌ها، کلینیک‌ها و … داریم.

ذوالفقاری، عدم حمایت‌های متقابل را از دیگر چالش‌ها در حوزه سمن‌ها دانست و ادامه داد: مشکلات یاد شده منجر به ضعف هم‌افزایی می‌شود یعنی همه کار و تلاش می‌کنیم اما به دلیل چالش‌های پیش‌رو شاهد نتیجه مناسب نیستیم لذا نیازمند ایجاد سازوکاری برای پوشش چالش‌های فوق هستیم.

سمن‌ها در حوزه مقابله با موادمخدر دارای کمیته می‌شوند

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در پی این هستیم با حفظ هویت و استقلال سمن‌ها، کمیته‌هایی را ایجاد کنیم، مسئول این کمیته‌ها از سمن‌ها خواهند بود، ما نیز ستادی مرکزی و ملی با مسئولیت دبیرکل تشکیل داده و افراد رسمی مرتبط با کار آن کمیته را به عنوان عضو قرار می‌دهیم. در استان‌ها نیز به دنبال راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی هستیم و تمام مسائل با سمن‌ها در ستاد ملی و استانی مطرح، هماهنگی، تعامل و رفع چالش خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید بین حوزه‌های رسمی و سمن‌ها تعامل ایجاد شود، گفت: به دنبال هدفمند کردن کارها و ارزان‌تر کردن آن‌ها توأم با مدنظر قرار دادن اولویت‌ها هستیم.

ذوالفقاری با اشاره به دیدگاه جدید مطرح شده درباره مراکز ماده ۱۵ و کلینیک‌های درمان اعتیاد، گفت: در این خصوص به دنبال طراحی مراکزی با ساختار جدید هم برای کاهش آسیب، هم درمان و هم نگهداشت افرادی هستیم که به دلیل کهونت سن، نوع اعتیاد و … قادر به ترک نیستند و این نکات مشمول تمام معتادان است اما اگر معتادی به این مراکز مراجعه نکرد و در جامعه به اعتیاد تجاهر پیدا کرد به مراکز ماده ۱۶ منتقل خواهد شد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه تمام موارد مطروحه نیاز به طراحی و سازماندهی دارد، گفت: چنانچه اقدامات فراگیر نباشد و از پایداری لازم در تداوم اقدامات برخوردار نباشد، ابتر خواهند ماند و به نتیجه نمی‌رسد.

وی متذکر شد: بنا نداریم در حوزه خاص سمن‌ها دخالت کنیم و به دنبال این هستیم بین حوزه رسمی و غیررسمی به صورت ساختارمند کار را دنبال و مشکلات را برطرف کنیم.

ذوالفقاری در ادامه سخنان خود به مباحث مطرح شده در حوزه مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های دارویی نیز اشاره و بیان کرد: در این حوزه با دو مسئله نیازهای داخل کشور و کشت غیرقانونی هر چند کم مواجهیم که هر دو موضوع باید با هم دیده شوند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: در این رابطه یا باید ضمن اخذ مجوز، برای واردات مواد اولیه دارویی اقدام کنیم یا اینکه در چهارچوب قانون داخلی و پروتکل‌های بین‌المللی به گونه‌ای موضوع تعبیه شود تا شاهد نشت نباشیم.

وی افزود: در این رابطه باید تصمیم و رویکرد صحیحی اتخاذ شود و شاهد تصمیمات اثربخش باشیم همچنین تمام تصمیمات در حوزه مبارزه، درمان، پیشگیری و کاهش آسیب باید منجر به کاهش شیوع شود.

ذوالفقاری یادآور شد: اگر گفته شود برای تأمین داروهای موردنیاز و ضروری کشور ما باید به طور مثال به سمت کشت کنترل شده بدون نشت برویم، به سرعت در ذهن متباتر می‌شود که این موضوع منجر به شیوع اعتیاد می‌شود درحالیکه اینطور نیست، اگر خواستیم آن کار را نیز انجام دهیم باید نقطه هدف اصلی ما کاهش اعتیاد، کاهش آسیب و کاهش شیوع باشد.

گفتنی است در ابتدای این نشست نیز نمایندگان سمن‌ها درخصوص مسائل و مشکلات مربوطه نقطه نظرات خود را بیان کردند.

