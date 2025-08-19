مهلت ثبتنام جشنواره جوان خوارزمی تمدید شد
مهلت ثبتنام و تکمیل مستندات برای شرکت در بیستوهفتمین جشنواره جوان خوارزمی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی جشنواره جوان خوارزمی، متقاضیان میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی جشنوارههای خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir و در بخش سامانه جامع جشنوارههای خوارزمی نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
افرادی که پیش از این ثبتنام کردهاند، لازم است مستندات الکترونیکی، فیزیکی و هزینه ثبتنام خود را تا تاریخ ذکرشده از طریق سامانه ارسال کنند.
سایر مستنداتی که امکان ارسال الکترونیکی ندارند، باید به صورت پستی یا حضوری به نشانی تهران، بزرگراه آزادگان (جنوب)، بعد از پل فتح، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی (دبیرخانه دائمی جشنواره جوان خوارزمی) ارسال و یا به دبیرخانه تحویل داده شوند.
بر اساس این گزارش، حوزههای علمی مورد پذیرش در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی شامل فناوریهای شیمیایی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، مهندسی عمران، صنایع پیشرفته و مدیریت هوشمند فناوری، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، محیط زیست، فناورینانو، مهندسی هوافضا، مهندسی نرمافزار و فناوری اطلاعات، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مخابرات و هوش مصنوعی است.