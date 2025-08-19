جزئیات حریق در خیابان وحدت اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، بامداد روز سه شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ در ساعت ۰۴:۳۶ دقیقه گزارش یک حریق در منزل مسکونی به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

با اعلام این گزارش بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات و تعداد یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه در خیابان وحدت اسلامی کوچه ارزانی اعزام شدند.

در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی امام حسین - امام خمینی و شهید مطهری انتقال یافتند.

انتهای پیام/