جزئیات حریق در خیابان وحدت اسلامی
بامداد سهشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴، آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان وحدت اسلامی کوچه ارزانی منجر به مصدومیت چهار نفر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران، بامداد روز سه شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ در ساعت ۰۴:۳۶ دقیقه گزارش یک حریق در منزل مسکونی به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.
با اعلام این گزارش بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات و تعداد یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه در خیابان وحدت اسلامی کوچه ارزانی اعزام شدند.
در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی امام حسین - امام خمینی و شهید مطهری انتقال یافتند.