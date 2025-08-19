خبرگزاری کار ایران
طرح کاهش مصرف انرژی با پیشتازی مساجد کلید خورد

سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اجرای رزمایش سراسری خوداتکایی مساجد، بسیج و محلات با همراهی در مدیریت مصرف آب به کمک شرکت آب و فاضلاب استان تهران آمد.

به گزارش  ایلنا، سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در هماهنگی با مرکز رسیدگی به امور مساجد و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق تهران، مدیریت مصرف آب و برق را در فضا‌های تبلیغاتی مساجد، بسیج محلات و اماکن مذهبی پایتخت ترویج و تبلیغ می‌کند.

در این رزمایش سراسری، طرح‌هایی شامل روش‌ها و راهکار‌های مدیریت مصرف آب توسط مسئولان فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ طراحی و در فضا‌های تبلیغاتی یادشده اکران و منتشر شده است.

استان تهران و به‌ویژه پایتخت هم‌اکنون پنجمین خشکسالی متوالی را سپری می‌کند که این شرایط و کاهش حدود ۵۰ درصدی بارندگی‌های سال آبی جاری، در یک قرن اخیر پدیده بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای مدیریت تامین و توزیع آب شرب در شرایط سخت کم‌آبی، اقدام‌های فنی، مهندسی و فرهنگی متعددی را در تابستان امسال برنامه‌ریزی و اجرا کرده که هماهنگی برای تعامل و مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از جمله سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در قالب مسئولیت‌های اجتماعی برای ترویج و تبلیغ فرهنگ مدیریت مصرف آب بخشی از این اقدام‌ها محسوب می‌شود.

