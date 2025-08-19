آسمانی صاف در بیشتر مناطق کشور

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد در بیشتر مناطق کشور، آسمان طی روزهای آینده صاف خواهد بود.

با این حال، امروز در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و فارس، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

تا پایان هفته نیز در شرق، جنوب‌شرق، جنوب، جنوب‌غرب و برخی نقاط مرکزی، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.

