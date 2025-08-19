خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

آسمانی صاف در بیشتر مناطق کشور

آسمانی صاف در بیشتر مناطق کشور
کد خبر : 1675393
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد طی چند روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  سازمان هواشناسی اعلام کرد در بیشتر مناطق کشور، آسمان طی روزهای آینده صاف خواهد بود.

با این حال، امروز در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و فارس، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

تا پایان هفته نیز در شرق، جنوب‌شرق، جنوب، جنوب‌غرب و برخی نقاط مرکزی، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور