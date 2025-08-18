انصاری:
توجه به موضوعات محیط زیستی در مناسبتهای مذهبی پیگیری میشود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در تعالیم اسلامی و آموزههای مذهبی همواره بر حفظ محیط زیست تاکید شده است و خداوند در قرآن کریم طبیعت را دارای شعور دانسته و از آن به عنوان امانتی در دست انسان نام برده است. از این رو نقش روحانیون برای تبیین این آموزه ها حائز اهمیت است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسهای با حضور سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در مراسم شورای اقامه نماز و امور فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از زحمات یک سال گذشته شورای اقامه نماز سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: در تعالیم اسلامی و آموزه های مذهبی همواره بر حفظ محیط زیست تاکید شده است و خداوند در قرآن کریم طبیعت را دارای شعور دانسته و از آن به عنوان امانتی در دست انسان نام برده است. از این رو نقش روحانیون برای تبیین این آموزه ها حائز اهمیت است.
وی افزود: در همین راستا در سفرهای استانی با نمایندگان ولی فقیه دیدارهایی داریم و بر این موضوع تاکید میشود که روحانیون میتوانند نقش اثرگذاری در ترویج و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست داشته باشند.
انصاری تصریح کرد: موضوع مساجد سبز و دوستدار محیط زیست از جمله مواردی است که پیشنهاد می شود در دستور کار قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به احصای شاخصهای مساجد سبز اضافه کرد: از جمله مؤلفههای مهم در حفظ محیط زیست در مناسبت های مذهبی، میتوان به کاهش مصرف کیسه ها و ظروف پلاستیکی اشاره کرد. متاسفانه در دهههای اخیر با رواج فرهنگ مصرف گرایی این موضوع ترویج میشود و به نوعی باعث ایجاد تخریب محیط زیست میشود. فرهنگ استفاده درست و بهینه از آب، انرژی و کاهش مصرف محصولات پلاستیکی یک بار مصرف، از جمله موضوعاتی است که می بایست در بستری فرهنگی برای آن برنامه ریزی نمود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در ایام اربعین امسال ۱۶۰ سفیر محیط زیست حضور داشتند. همچنین در این ایام موکبهای سبز و محیط زیستی را داشتیم که هدف آن، آشنایی زائرین با موضوعات مرتبط با محیط زیست بود تا زائرین به مسائل محیط زیستی بیش از پیش توجه کنند.
وی ضمن تشکر از ستاد اقامه نماز کشور تاکید کرد: امیدواریم ضمن انعقاد تفاهم نامه درخصوص ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بتوانیم اقدامات موثری را با مشارکت طرفین به انجام برسانیم.