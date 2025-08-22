عضو کمیسیون بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
کمبود بودجه و تحریمها مانع به نتیجه رسیدن طرح پزشک خانواده شد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرایط موجود، بعید میدانم که طرح پزشک خانواده اجرایی شود و احتمالا مانند دولتهای قبل نیمهکاره باقی میماند.
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرای طرح پزشک خانواده گفت: طرح پزشک خانواده، طرحی است که در سطح اروپا و کشورهای پیشرفته، همچنین در بسیاری از کشورهای توسعهیافته آسیایی اجرا میشود. این طرح باعث کاهش هزینههای درمان برای بیماران و نیز بیمهها میگردد.
این نماینده مجلس افزود: شخصی که به بیماری خاصی مبتلا میشود، نادانسته ممکن است برای درمان بیماری به پزشکان متخصص متعددی مراجعه کند و هر پزشک برای بیمار آزمایشهایی مانند سیتیاسکن و آزمایشهای کلینیکی و داروهای مختلفی را تجویز کند، اما در نهایت ممکن است به نتیجه نرسد و درمان با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: اما در طرح پزشک خانواده، همانطور که همه میدانند، بیمار ابتدا به یک مرکز درمانی مراجعه میکند که در آن یک پزشک عمومی حضور دارد. پزشک عمومی، اگر بتواند، خود درمان بیماری را انجام میدهد و در غیر این صورت، بیمار را به یک پزشک متخصص ارجاع میدهد.
وی در ادامه گفت: در این صورت، اگر بیمار بخواهد خارج از این مسیر وارد شود و مستقیماً به پزشک متخصص مراجعه کند، اجازهاش را دارد، اما بیمه مسئولیت هزینههای درمان را بر عهده نخواهد گرفت.
سامه یح افزود: چرا که همانطور که ابتدا ذکر کردم، احتمال دارد بیمار برای درمان بیماری خود به چند پزشک متخصص مراجعه کند. به عنوان مثال، اگر بیماری ارتوپدی داشته باشد، ممکن است به چندین پزشک متخصص در یک زمان مراجعه کند و درمانها و داروهای متفاوتی دریافت کند.
وی تصریح کرد: به طور کلی، این وضعیت هزینههای درمان را افزایش میدهد و هزینه بیمه نیز بالا میرود. رویکرد پزشک خانواده هم بیمار را از سرگردانی نجات میدهد و هم هزینهها، چه برای بیمار، چه برای بیمه و چه برای دولت و یارانهها، به طور کلی بسیار کمتر خواهد بود.
سامه یح خاطرنشان کرد: امیدواریم که دولت، بهویژه آقای پزشکیان، به این موضوع توجه داشته باشند و با وجود اینکه در کمیسیون بهداشت و درمان، هزینههای اجرای چنین طرحی در این زمان بسیار بالاست، به سمت اجرای آن حرکت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مشکلاتی برای اجرای چنین طرحی وجود دارد، گفت: اما دولت، به ویژه آقای پزشکیان و آقای وزیر، اقدام کرده و شروع به اجرای آن از شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کردهاند. این طرح در چند استان در حال پیادهسازی است.
وی افزود: آنطور که خودشان اعلام کردهاند، به آرامی طرح در حال پیشرفت است. امیدواریم که دولت بتواند بودجه لازم را تأمین کند. دکتر ظفرقندی نیز بر اساس برنامه هفتم، که تصریح شده است طرح پزشک خانواده باید حتماً اجرایی شود، خود را ملزم به انجام و اجرای طرح میداند. در نهایت، برای ایشان آرزوی بهروزی و موفقیت داریم.
به گفته وی، طرح پزشک خانواده طرح بسیار خوبی است و همانطور که اشاره کردم، در بسیاری از کشورها به خوبی اجرا میشود، اما زیرساختهای لازم برای انجام این کار به بودجه بسیار زیادی نیاز دارد.
او ادامه داد: در این دوره و زمان، به دست آوردن چنین بودجهای، به دلیل تحریمها و مشکلات اقتصادی کشور و همچنینعدم تخصیص کافی بودجه به وزارت بهداشت و درمان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این موضوع حائز اهمیت است که هزینههای لازم برای پزشکان عمومی در مراکز بهداشت باید تأمین شود و حقوق آنها باید به گونهای باشد که پزشکان را راغب به خدمت در این مناطق کند.
سامه یح گفت: امیدواریم که این طرح از جایی شروع شود، هرچند که دولتهای قبلی نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادند که متأسفانه نیمهکاره باقی ماند.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، بعید میدانم که این طرح اجرایی شود و احتمالا مانند دولتهای قبل نیمهکاره باقی میماند. امیدوارم طرح پزشک خانواده موفقیتآمیز باشد اما اگر موفقیتآمیز نباشد، مردم نباید از وزارت بهداشت انتظار بیش از حدی داشته باشند. مقصر اصلی در این ماجرا، وزات بهداشت نیست، بلکه تحریمها و مشکلات اقتصادی هستند که شرایط را دشوار کردهاند.