به گزارش ایلنا، سحر تاج‌بخش در مراسم معارفه مدیرکل جدید هواشناسی استان تهران گفت: اصل و اساس مأموریت‌های سازمان هواشناسی تولید داده و اطلاعات باکیفیت است و در این مسیر توسعه شبکه ایستگاه‌ها و حرکت به سمت خودکارسازی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

وی افزود: هشدار‌های دقیق و کاربردی تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌های جامع درباره میزان آسیب‌پذیری و تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری وجود داشته باشد.

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به شرایط پیچیده جغرافیایی و اقلیمی استان تهران تصریح کرد: حتی کوچک‌ترین مخاطرات جوی می‌تواند در این استان خسارات گسترده به همراه داشته باشد، در حالی‌که شبکه دیده‌بانی موجود متناسب با این پیچیدگی‌ها نیست و نیازمند تقویت جدی منابع، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص است.

تاج‌بخش در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه شبکه دیده‌بانی، ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان و افزایش اعتبارات، شاهد ارتقای جایگاه هواشناسی استان تهران در مدیریت مخاطرات جوی باشیم.

حمیدرضا خورشیدی پس از انتصاب مازیار غلامی مدیرکل پیشین هواشناسی استان تهران به عنوان معاون فنی و شبکه ایستگاه‌های سازمان هواشناسی کشور منصوب شده است.وی پیش‌ازاین مدیرکل هواشناسی استان اصفهان بوده و تجربه سال‌ها مدیریت در لایه‌های مختلف مدیریتی هواشناسی را در کارنامه کاری خود دارد.

انتهای پیام/