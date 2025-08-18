متقاضیان ثبت نام در آزمون تایید صلاحیت مدرسان مدیران و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در راهنما در صورت واجد شرایط بودن باید از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ تا پایان روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند ضمناً یادآور میشود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان باید از طریق درگاه اطلاع رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور با کارت های بانکی عضو شبکه شتاب انجام می شود. متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدامک کنند به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

بر اساس این اطلاعیه، کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ برای مشاهده و پرینت روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ با توجه به آمار شرکت کنندگان حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد.

زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد و رسید.

آزمون، حاوی سؤالات عمومی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز سؤالات تخصصی مربوط به هر یک از حوزه های اصلی اشخاص شامل حوزه بانکی و مؤسسات پولی، حوزه بازار سرمایه، حوزه صنعت بیمه و حوزه حرف و مشاغل غیرمالی و سازمان های مردم نهاد و خیریه است.

متن کامل اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در اینجا قابل مشاهده است.