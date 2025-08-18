نتایج نهایی آزمون پذیرش دانشجو - معلم دانشگاه فرهنگیان اعلام شد

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: گزینش نهایی متقاضیان توسط سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۴ با معیارهای نمره آزمون اختصاصی تربیت معلم شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم، نمره سوابق تحصیلی، نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام شده و میزان تاثیر نمرات و امتیازات در نتیجه نهایی سنجش و پذیرش دانشجو - معلم در سال ۱۴۰۴ مطابق با توضیحات مندرج در دفترچه انتخاب رشته صورت گرفته است.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان لازم است از ۵ شهریور ماه برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی https://cfu.ac.ir یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی https://www.sru.ac.ir مراجعه و با توجه به مفاد اطلاعیه منتشر شده اقدام کنند.

محمدی در مورد متقاضیانی که در کارنامه اعلام نتایج آنان کد ۵ درج شده است، گفت: این دسته از متقاضیان از تاریخ ۱۱ شهریور تا ۱۰ آبان می‌توانند برای ارائه درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد صلاحیت‌های عمومی خود به هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش استان بومی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست تجدید نظر اول اقدام کنند و پس از این تاریخ، امکان دریافت درخواست تجدیدنظر و بررسی پرونده متقاضیان مذکور بر اساس ضوابط و مقررات مربوط وجود ندارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: برای پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی کارنامه ملاک عمل به منظور انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صادر نخواهد شد بنابراین افرادی که تمایل به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی ندارند، می‌توانند از امروز، ۲۷ مرداد تا تاریخ ۲۹ مرداد با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه جامع آزمون سراسری قسمت «درخواست انصراف از قبولی نهایی فرهنگیان»، درخواست انصراف از قبولی در دانشگاه‌های فوق را ثبت‌ کنند تا اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری به آنها داده شود.

وی یادآور شد: داوطلبانی که صرفاً متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بوده‌اند و در این آزمون پذیرفته شده و در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۴ شرکت نکرده‌اند مشمول این موضوع نخواهند شد.

محمدی در پایان به متقاضیان توصیه کرد اطلاعیه‌ منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند و برابر مفاد اطلاعیه جهت طی مراحل ثبت‌نام در دانشگاه و تشکیل پرونده استخدامی و یا انصراف از تحصیل در دانشگاه‌های مذکور و ثبت آن در درگاه سازمان سنجش اقدام کنند.