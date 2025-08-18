تکنوازی در مقابله با آسیبهای اجتماعی جوابگو نیست
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: تکنوازی بد نیست اما در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی، آهنگ ارکسترسمفونیک ما را به مقصد میرساند، باید صدای واحدتری باشیم تا به تصمیمگیران کمک کنیم.
به گزارش ایلنا، علیمحمد زنگانه؛ پیش از ظهر امروز در نشست صمیمانه با سمنها به مناسبت روز «تشکلها و مشارکت اجتماعی»؛ با بیان اینکه اعتیاد چالشی پیچیده و چند بعدی است، اظهار کرد: اعتیاد امروز یک بیماری مغزی مزمن است و در دسته بیماریهای روانپزشکی قرار دارد.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد پلی بین جامعه، دولت و حاکمیت هستند، گفت: سازمانهای مردمنهاد به واسطه شناخت بطن دردها و با عطش سیریناپذیر تبدیل به موتور تغییر شدهاند، شعار را با فعالیتهای خود به عمل تبدیل کرده و درمان را انسانیتر کرده و در دسترستر قرار دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد، به کاهش آسیب عینیت میبخشند، گفت: این سازمانها با توانمندسازی بهبودیافتگان و مبارزه با انگ اجتماعی اعتیاد، صدای بازگشت به جامعه هستند.
زنگانه با اشاره به کمبودها و ناهمواریها در پیشروی سازمانهای مردمنهاد، خاطرنشان کرد: با وجود تمام این کمبودها و کاستیها، این سازمانها، گام به جلو برمیدارند.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: قدرت ما در همبستگی و همافزایی است، همبستگی و همافزایی قدرت ما را برای اجرای کارهای مهم و رفع کاستیها افزایش میدهد.
وی بیان کرد: مرزهای فعالیت نه سازمانی و نه رقابتی بلکه باید تکمیلدهنده اقدامات یکدیگر باشد، تکنوازی بد نیست اما در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی، آهنگ ارکسترسمفونیک ما را به مقصد میرساند، باید صدای واحدتری باشیم تا به تصمیمگیران کمک کنیم.
زنگانه از سازمانهای مردمنهاد خواست با ایجاد شبکههای ملی و استانی پشتوانه همدیگر و ستاد مبارزه با موادمخدر باشند و گفت: میتوانیم آسیبهای ناشی از اعتیاد را به حداقل برسانیم و امید را به کانون جامعه بازگردانیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: هر بهبودیافتهای که به آغوش خانواده بازمیگردد، هر کودک یا بانویی که در محیطی مناسب رشد میکند و خدمات دریافت میکند، پیروزی آن نصیب سازمانهای مردمنهاد است.