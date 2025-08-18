خشم و اضطراب؛ عامل پنهان تصادفات مرگبار در تهران
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با تاکید بر نقش مستقیم شرایط روحی رانندگان در بروز سوانح رانندگی گفت: خشم، اضطراب، نگرانی و تصمیمات لحظهای میتوانند تمرکز راننده را برهم زده و ایمنی ترافیک شهری را با چالش جدی مواجه کنند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ رابعه جوانبخت با اشاره به تاثیر وضعیت روانی بر رفتار رانندگی اظهار کرد: رانندگی تنها یک فعالیت مکانیکی نیست بلکه رفتاری اجتماعی است که به شدت تحت تاثیر شرایط روحی و روانی فرد قرار دارد.
وی افزود: خشم، اضطراب، نگرانی و شوکهای روانی ناشی از تماسهای تلفنی یا اخبار ناگوار میتوانند تمرکز راننده را مختل کرده و او را به تصمیمگیریهای پرخطر و آنی سوق دهند.
سرهنگ جوانبخت در ادامه پنج سبک رفتاری را که تحت تاثیر اختلالات روانی شکل میگیرند برشمرد و گفت: بروز رفتارهای تهاجمی همچون بوقزدنهای مکرر، سبقتهای ناگهانی و درگیری لفظی، کاهش توانایی تصمیمگیری منطقی، افزایش تمایل به سرعت بالا و ریسکهای غیرمنطقی، افت تمرکز و توجه حین رانندگی و در نهایت شکلگیری سبک رانندگی تهاجمی در بلندمدت از جمله پیامدهای روانی بر رفتار رانندگی است.
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ همچنین به تقسیمبندی رانندگان از منظر سبک رفتاری پرداخت و توضیح داد: رانندگان پرخطر و هیجانجو، رانندگان قانونمدار و وظیفهشناس، رانندگان عصبی و تکانشی و در نهایت رانندگان خلاق و منعطف چهار گروه اصلی رانندگان در سطح شهر هستند.
وی تاکید کرد: رانندگان باید در شرایط روحی نامناسب از رانندگی پرهیز کرده و زمانی را برای بازیابی آرامش اختصاص دهند همچنین اجتناب از پاسخگویی به تماسهای تلفنی ناراحتکننده یا تمرکز بر اخبار ناگوار هنگام رانندگی، نقش مهمی در کاهش احتمال بروز تصادفات دارد.
به گزارش شهر، به گفته سرهنگ جوانبخت، رعایت این توصیهها میتواند سهم بسزایی در ارتقای ایمنی ترافیک شهری و کاهش حوادث رانندگی در پایتخت ایفا کند.