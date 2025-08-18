خبرگزاری کار ایران
نامگذاری معبری در تهران به نام استاد فرشچیان

نامگذاری معبری در تهران به نام استاد فرشچیان
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی نامگذاری معبری به نام زنده یاد استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، نرگس معدنی پورافزود: استاد فرشچیان از چهره‌های شاخص و فرهیخته هنر ایران بود که آثار بسیار ارزشمند و ماندگاری از خود به یادگار گذاشت، در گذشت ایشان موجب تاثر و تأسف عمیق جامعه هنری و مردم شد.

 
این عضو شورای شهر تهران گفت: کمیسیون نامگذاری شورای شهر، به‌عنوان حداقل اقدامی که می‌تواند برای پاسداشت چنین شخصیت برجسته‌ای انجام دهد، موضوع نامگذاری یک معبر مناسب به نام ایشان را در دستور کار قرار داده است.
 
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تلاش می‌شود در اسرع وقت این اقدام فرهنگی و تکریم‌آمیز را به انجام برسانیم تا نام استاد فرشچیان بر یکی از معابر شایسته شهر تهران ماندگار شود.
 
استاد محمود فرشچیان از پیشگامان هنر نگارگری نوین ایران بود که آثار او در موزه‌ها و مجموعه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی نگهداری می‌شود.
 
تابلو‌های ضامن آهو، پنجمین روز آفرینش و عصر عاشورا از شناخته شده‌ترین آثار این هنرمند است.
 
زنده یاد فرشچیان همچنین در طراحی ضریح جدید حرم امام رضا (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) مشارکت مؤثری داشته است.
قیمت دیزل ژنراتور