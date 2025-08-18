به گزارش ایلنا، پیش از ظهر امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در این اداره کل، حمیدرضا خورشیدی به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی استان تهران معرفی شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم از خدمات مدیرکل پیشین قدردانی کرد و بر اهمیت مأموریت هواشناسی در استان تهران به‌ویژه پایتخت تأکید کرد.

سحر تاج‌بخش مسلمان افزود: استان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیتی و تأثیرپذیری از سیستم‌های مختلف جوی از اهمیت ویژه‌ای در حوزه هواشناسی برخوردار است.

وی در ادامه با بیان اینکه این استان همواره تحت‌تأثیر چالش‌های جوی است، گفت: تهران در طول فصل سرد سال با وارونگی دما و افزایش آلاینده‌های جوی، سیستم‌های بارشی مختلف و مجموعه‌ای از مخاطرات جوی روبه‌رو است که هواشناسی در مدیریت بحران‌های ناشی از آن‌ها نقش ویژه‌ای دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری خدمات مدیرکل پیشین هواشناسی تهران را ستود و عنوان کرد: کارهای بسیار خوبی در دوره قبلی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تأسیس چند ایستگاه خودکار هواشناسی کلیدی مانند «توچال»، «قدس» و…اشاره کرد.

این مسئول در ادامه بر ضرورت ادامه مسیر روبه‌رشد در استان تهران تأکید کرد و از مدیرکل جدید هواشناسی استان خواست تا در چارچوب طرح جامعه توسعه ایستگاه‌های هواشناسی کشور، به توسعه زیرساخت‌ها در استان ادامه دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، تاج‌بخش مسلمان در حکم صادره برای مدیرکل جدید هواشناسی استان تهران بر ضرورت رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و همکاری صمیمانه با همکاران و مسئولان استان در مدیریت هواشناسی استان تأکید کرده است.

حمیدرضا خورشیدی پس از انتصاب مازیار غلامی مدیرکل پیشین هواشناسی استان تهران به عنوان معاون فنی و شبکه ایستگاه‌های سازمان هواشناسی کشور منصوب شده است.

وی پیش‌ از این مدیرکل هواشناسی استان اصفهان بوده و تجربه سال‌ها مدیریت در لایه‌های مختلف مدیریتی هواشناسی را در کارنامه کاری خود دارد.

