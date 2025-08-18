زمان برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی تغییر کرد
با اعلام مرکز آزمون جهاددانشگاهی، زمان برگزاری آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی و وزارت بهداشت به ۲۷ شهریور تغییر کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام کرد که به دنبال تداخل زمان آزمون فراگیر سیزدهم دستگاههای اجرایی و بخش الحاقی وزارت بهداشت با امتحانات پایانترم دانشگاهها و درخواست داوطلبان برای فرصت مطالعاتی بیشتر،این آزمون روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار میشود و داوطلبان میتوانند از ۲۸ مرداد تا اول شهریور محل برگزاری آزمون خود را انتخاب کنند.
بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، داوطلبان سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی و بخش الحاقی آن ( آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باید توجه داشته باشند که به دلیل تداخل زمان برگزاری آزمون با امتحانات پایان ترم دانشگاهها و درخواست داوطلبان مبنی بر ارائه فرصت مطالعاتی بیشتر، بر اساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان اداری و استخدامی و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمان برگزاری سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی و بخش الحاقی آن ( آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تغییر کرده و آزمون در روز پنج شنبه ۲۷ شهریورماه برگزار میگردد.
در همین راستا داوطلبان باید توجه داشته باشند که با توجه به تغییر زمان آزمون و مشخص شدن شهرهای محل برگزاری آزمون، میتوانند از روز سه شنبه ۲۸ مرداد لغایت شنبه اول شهریور ماه با مراجعه به پروفایل کاربری (بخش انتخاب محل برگزاری آزمون) نسبت به تعیین استان و شهر محل آزمون اقدام نمایند.
چنانچه داوطلبی در زمان مقرر به سامانه مراجعه ننماید، نزدیکترین شهر به محل سکونت داوطلب به عنوان شهر محل برگزاری آزمون برای وی در نظر گرفته میشود.
داوطلبانی که قبلا استان دیگری (غیر از محل سکونت) را برای محل آزمون انتخاب نموده باشند، درصورت عدم مراجعه به پروفایل و انتخاب شهر محل آزمون، مرکز استان انتخابی قبلی به عنوان شهر محل آزمون برای آنها منظور خواهد شد.
آن دسته از داوطلبانی که در هر دو آزمون (فراگیر سیزدهم و وزارت بهداشت) ثبت نام نمودهاند نیز توجه داشته باشند پیرو اطلاعیههای قبلی و بنا بر دستور سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تجمیع اطلاعات دو آزمون در قالب آزمون فراگیر، امکان ثبتنام برای هر دو آزمون وجود نداشته و لازم است داوطلبان در یکی از آزمونها شرکت نمایند. به همین منظور امکان انصراف در یکی از آزمونها برای داوطلبان معدودی که در هر دو آزمون ثبتنام نمودهاند، فعال شده است.
این داوطلبان لازم است در تاریخ مقرر (۲۸ مرداد لغایت اول شهریور ماه) با مراجعه به پروفایل خود انصراف خود را در یکی از آزمونها اعلام نمایند. بدیهی است با توجه به اینکه ثبتنام بخش الحاقی آزمون (وزارت بهداشت) بعد از فراگیر سیزدهم انجام شده است، عدم انصراف در یکی از آزمونها به منزله انتخاب شغل محل آزمون وزارت بهداشت به عنوان شغل انتخابی نهایی بوده و این امر به منزله انصراف از ثبتنام در آزمون فراگیر سیزدهم تلقی میشود.
بدیهی است، هزینه ثبتنامی آزمون انصراف داده شده به حساب داوطلبان عودت داده خواهد شد.
با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون جزئیات تقویم برگزاری آزمون به شرح زیر اعلام میگردد :
زمان ویرایش محل آزمون : ۲۸ مردادماه لغایت اول شهریور ماه ۱۴۰۴
زمان دریافت کارت ورود به جلسه : ۲۳ شهریور لغایت ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
زمان برگزاری آزمون : صبح روز پنج شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴
زمان اعلام نتایج : ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، داوطلبان برای دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانند به سامانه مرکز آزمون به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.
پاسخگویی به داوطلبان در پیام رسان بله در نشانی @hrtcsupport انجام میشود و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانند با شماره ۹۲۰۰۲۱۲۵و۶ – ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.