نصب دیوارهای صوتی در ۲۷ نقطه از پایتخت

به گزارش ایلنا، مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت دیوارهای صوتی پایتخت اظهار کرد: رسیدگی به دیوارهای صوتی پایتخت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که برای انجام بهتر امور به تازگی کمیته ساماندهی دیوارهای صوتی در معاونت تشکیل شده است و با دستور معاون حمل و نقل، دبیری این کمیته برعهده اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق است.

وی ادامه داد: ذیل این کمیته، فعالیت‌های سازمان ترافیک، شرکت کنترل کیفیت هوا، مناطق ۲۲ گانه و اداره کل ایمنی مهندسی قرار می‌گیرد. هر کدام از این نهادها نماینده‌ای در کمیته دارند که اولویت‌های شهر تهران را مشخص می‌کنند و درباره نصب و توسعه دیوارهای صوتی نگهداشت و استفاده از متریال های جدید در معابر به مشورت می‌پردازند.

گلشنی تاکید کرد: حدود ۲۷ مورد برای نصب دیوارهای جدید شناسایی شده که اجرای اینها متناسب با بودجه‌هایی است که تخصیص داده می‌شود. طبیعتاً اجرای تمام اینها برای سال جاری فراهم نیست ولی به تناسب بودجه، سازمان حمل و نقل کار را جلو می‌برد.