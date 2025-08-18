خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور:

یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند

وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار اتباع خارجی غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، گفت: بیش از ۷۰ درصد از این تعداد، به صورت خودمعرف بودند.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور صبح امروز -دوشنبه- در بدو ورود به استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اهداف سفر خود به این استان اظهار داشت: بازدید و بررسی‌هایی از مرز داریم؛ عصر امروز هم جلسه‌ای در خصوص برنامه‌های دهه آخر ماه صفر در مشهد خواهیم داشت. مردم از اقصا نقاط ایران و برخی کشورها برای برنامه‌های دهه آخر ماه صفر به مشهد سفر می‌کنند که نیازمند بررسی وضعیت حمل‌ونقل و امنیت عمومی است. 

وی با تأکید بر اینکه نگاه به مشهد باید یک نگاه ملی باشد، تصریح کرد: مشهد متعلق به همه ایرانیان است و علاوه بر زائران ایرانی، زائرانی از کشورهای مختلف نیز به این شهر وارد می‌شوند. 

مومنی بیان داشت: در جلسه عصر امروز علاوه بر وزارت کشور، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه نیز حضور خواهند داشت تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری برنامه‌های ملی دهه پایانی صفر انجام شود. 

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت خروج اتباع غیرمجاز از کشور، گفت: آخرین آماری که در اختیار داریم نشان می‌دهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که بیش از ۷۰ درصد آنان خودمعرف بوده‌اند که بیشترین ترددها و خروج گذر از مرزهای خراسان رضوی صورت گرفته است. 

مومنی افزود: در گام نخست، برنامه‌ریزی شده که ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز با عزت و احترام به کشورشان بازگردند. ما با همسایگان خود از جمله افغانستان سابقه تاریخی مشترک داریم، اما این به معنای چشم‌پوشی از قوانین نیست؛ هر کشوری ضوابط و مقررات خاص خود را دارد و طبیعی است که ایران نیز ظرفیت پذیرش این حجم از اتباع را ندارد. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور،  وی گفت: رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز در این سفر حضور دارد و بررسی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت. طبیعتاً اتباع غیرمجاز باید بازگردند، اما این روند با رویکردی انسانی و قانونی پیگیری می‌شود.

