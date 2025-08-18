خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان دعوت به همکاری جهت اندازه گیری میزان گوگرد در فرآورده‌های نفتی

فراخوان دعوت به همکاری جهت اندازه گیری میزان گوگرد در فرآورده‌های نفتی
کد خبر : 1674922
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ارتقای پایش و کنترل آلاینده‌ها، از آزمایشگاه‌های معتبر کشور که دارای گواهینامه تأیید صلاحیت در زمینه اندازه‌گیری میزان گوگرد در فرآورده‌های نفتی هستند، دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای وظایف نظارتی از آزمایشگاههای سراسر کشور که در زمینه تعیین مقدار گوگرد در فرآورده‌های نفتی توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران یا سایر مراجع معتبر، تأیید شده‌اند به منظور دریافت خدمات آزمایشگاهی دعوت به همکاری می‌کنند. 

شایان ذکر است؛ روش مورد تأیید سازمان، طیف‌سنجی فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی طول موج / فرابنفش می‌باشد. 

از کلیه‌ی واجدین شرایط دعوت می‌شود با ارسال مدارک و مستندات ذیل به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کنند: 

مستندات: 

شناسه ملی آزمایشگاه

دامنه فعالیت

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت، تاریخ صدور و پایان اعتبار

کد ملی، نام و نام خانوادگی، تلفن همراه مدیرعامل

کد ملی، نام و نام خانوادگی، تلفن همراه مدیر فنی

آدرس، کد پستی، تلفن آزمایشگاه و پست الکترونیک

آخرین آگهی روزنامه رسمی

تصویر گواهی نامه تأیید صلاحیت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور