فراخوان دعوت به همکاری جهت اندازه گیری میزان گوگرد در فرآوردههای نفتی
سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ارتقای پایش و کنترل آلایندهها، از آزمایشگاههای معتبر کشور که دارای گواهینامه تأیید صلاحیت در زمینه اندازهگیری میزان گوگرد در فرآوردههای نفتی هستند، دعوت به همکاری میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای وظایف نظارتی از آزمایشگاههای سراسر کشور که در زمینه تعیین مقدار گوگرد در فرآوردههای نفتی توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران یا سایر مراجع معتبر، تأیید شدهاند به منظور دریافت خدمات آزمایشگاهی دعوت به همکاری میکنند.
شایان ذکر است؛ روش مورد تأیید سازمان، طیفسنجی فلورسانس پرتو ایکس با پاشندگی طول موج / فرابنفش میباشد.
از کلیهی واجدین شرایط دعوت میشود با ارسال مدارک و مستندات ذیل به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کنند:
مستندات:
شناسه ملی آزمایشگاه
دامنه فعالیت
شماره گواهینامه تأیید صلاحیت، تاریخ صدور و پایان اعتبار
کد ملی، نام و نام خانوادگی، تلفن همراه مدیرعامل
کد ملی، نام و نام خانوادگی، تلفن همراه مدیر فنی
آدرس، کد پستی، تلفن آزمایشگاه و پست الکترونیک
آخرین آگهی روزنامه رسمی
تصویر گواهی نامه تأیید صلاحیت