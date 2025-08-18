خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۰۰ میلیون تومان اسکناس جعلی در فومن

کشف ۱۰۰ میلیون تومان اسکناس جعلی در فومن
فرمانده انتظامی فومن از کشف ۱۰۰ میلیون تومان اسکناس جعلی و دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «مجید تقی زاده»  گفت: در پی دریافت گزارش مردمی، شخصی در سطح شهرستان فومن با ارائه اسکناس جعلی به صنوف اقدام به کلاهبردرای می‌نمود که این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: پلیس امنیت این فرماندهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی طی یک معامله صوری دستگیر و با تفتیش از ساک همراه متهم مقدار ۱۰۰ میلیون تومان اسکناس جعلی از وی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن با بیان اینکه متهم ۳۲ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

