دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان دانشمندان و پژوهشگران ۴ قاره

دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان دانشمندان و پژوهشگران ۴ قاره
دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان دانشمندان و پژوهشگران حوزه علم و فناوری بیش از ۳۰ کشور و ۴ قاره، در رویداد استپ (STEP) می‌شود.

به گزارش  ایلنا، این دانشگاه میزبان دهمین نشست برنامه تبادل علم و فناوری (STEP) است که از مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در جهان اسلام است.

این رویداد روز یکشنبه (۱۶ شهریور) به همت معاونت امور بین‌الملل دانشگاه و با همکاری بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

این برنامه که بخشی از «ششمین هفته جایزه مصطفی(ص) ۲۰۲۵ است؛ سالانه با هدف ارتقاء همکاری‌های علمی و فناوری در کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

برنامه استپ توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) با هدف فراهم آوردن بستری برای تبادل دانش، تجربیات و فناوری‌های نوین بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های فناور کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

همچنین نقش مهمی در تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقاء سطح علمی کشورهای جهان اسلام و دانشمندان مسلمان مستقر در سراسر دنیا ایفا می‌کند.

بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) یکی از نهادهای پیشرو در توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است که با هدف ارتقاء جایگاه علمی کشورهای اسلامی در سطح جهانی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان پژوهشگران، فعالیت می‌کند.

این بنیاد همچنین اعطا کننده جایزه مصطفی (ص) است که به‌ عنوان مهم‌ترین جایزه علمی-فناوری جهان اسلام شناخته می‌شود.

در این رویداد؛ دانشمندان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری از بیش از ۳۰ کشور و ۴ قاره گردهم می‌آیند تا در پنل‌های تخصصی، نشست‌ها و سخنرانی‌های کلیدی به تبادل نظر بپردازند.

دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان می‌توانند از طریق ربات تلگرام @mstfdn_Bot برای ثبت‌نام در این رویداد اقدام کنند.

اطلاعات کامل برنامه، فهرست سخنرانان، زمان‌بندی نشست‌ها و سایر جزئیات به‌زودی در وب‌سایت رسمی به آدرس step.mstfdn.org منتشر خواهد شد.

