پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۵ روز آینده

پنجشنبه در برخی مناطق استان های ساحلی دریای خزر و جمعه در برخی مناطق خراسان شمالی و استان‌های ساحلی دریای خزر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.

طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور به‌ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

همچنین از امروز تا چهارشنبه در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و جنوب غرب، پنجشنبه در برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز و جمعه در بخش‌هایی از مرکز کشور در بعضی از ساعت‌ها ورش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است امروز و فردا در نوار شمالی کشور دما افزایش می یابد.

طی سه روز آینده دریای عمان به‌ویژه شرق دریا و سه شنبه و چهارشبه شرق خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۶ و حداقل دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.