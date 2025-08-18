سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا ۵ روز آینده
سازمان هواشناسی از امروز (دوشنبه) تا چهارشنبه برای برخی مناطق جنوب شرق کشور، رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، از امروز (دوشنبه) تا چهارشنبه در برخی مناطق واقع در شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت انتظار میرود.
پنجشنبه در برخی مناطق استان های ساحلی دریای خزر و جمعه در برخی مناطق خراسان شمالی و استانهای ساحلی دریای خزر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.
طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور بهویژه منطقه زابل، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
همچنین از امروز تا چهارشنبه در بخشهایی از مرکز، جنوب و جنوب غرب، پنجشنبه در برخی مناطق استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز و بخشهایی از مرکز و جمعه در بخشهایی از مرکز کشور در بعضی از ساعتها ورش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.
لازم به ذکر است امروز و فردا در نوار شمالی کشور دما افزایش می یابد.
طی سه روز آینده دریای عمان بهویژه شرق دریا و سه شنبه و چهارشبه شرق خلیج فارس مواج است.
امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۶ و حداقل دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.