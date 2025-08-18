معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
حدود ۱۰۰ پرستار خارجی در بیمارستانها مشغول به کارند
معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: تعداد پرستاران اتباع که به شکل رسمی و قانونی مجوز کار از وزارت کشور دارند و در سامانه ثبت شدهاند، در حدود صد نفر است.
«عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: بحران کمبود پرستار باعث میشود که فشار کار به سایر همکاران منتقل شود. اگر نسبت پرستار به بیمار در یک بخش داخلی یا جراحی چهار تا شش بیمار باشد، کمبود پرستار موجب میشود که این نسبت به ده بیمار نیز برسد.
وی افزود: این افزایش بار کاری برای همکاران ما منجر به فرسودگی شغلی زودهنگام آنها میشود و لطمهای که به پرستاری وارد میشود، این است که آنها زودتر از مسیر ارائه خدمات خارج میشوند. فشار کار ممکن است موجب کاهش درک شغل نیز شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: بخش دوم این موضوع این است که بیماران نمیتوانند خدمات با کیفیتی دریافت کنند، بنابراین آسیب به کارکنان پرستاری و نیز به بیماران وارد میشود، زیرا بیماران در بیمارستانهای خصوصی و دولتی نمیتوانند خدمات مناسب دریافت کنند.
وی گفت: در خصوص بحران کمبود پرستار، بیمارستانهای دولتی تلاش میکنند تا خود را به استانداردهای بالاتری نزدیکتر کنند، هرچند که در این زمینه هنوز با عقبماندگیهایی مواجه هستند. اما در بیمارستانهای خصوصی این مشکل ممکن است بیشتر باشد.
به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت بیمارستانهای خصوصی برای جبران کمبودها از نیروهای واسط مانند کمک پرستار استفاده میکنند؛ به این معنا که ممکن است تعداد پرستاران حرفهای در این بیمارستانها کمتر باشد، اما تعداد کمک پرستارها بیشتر است.
عبادی با بیان اینکه تعداد کارکنان اتباع در کل کشور بسیار محدود است و آنهایی که بهطور رسمی و با مجوز کار میکنند، کمتر از صد نفر هستند، گفت: افرادی که ما از آنها اطلاع داریم برای دریافت مجوز کار، باید از وزارت کشور مجوز بگیرند و فرآیندی مشابه طی کنند، مانند هر تبعه خارجی که بخواهد در ایران کار کند.
وی در خصوص تعداد اتباع خارجی که به عنوان پرستار در بیمارستانها مشغول فعالیت هستند، گفت: تعداد پرستاران اتباع که به شکل رسمی و قانونی مجوز کار از وزارت کشور دارند و در سامانه ثبت شده اند، در حدود صد نفر است. اما اگر برخی بیمارستانهای خصوصی به شکل غیر رسمی اقدام به بکارگیری پرستاران اتباع کنند که آماری در این خصوص نداریم، تعداد آنقدر زیاد نیست که بتواند به جبران کمبود پرستار کمک کند یا به اشتغالزایی همکاران ما لطمه بزند.
عبادی با بیان اینکه برای جبران بحران کمبود پرستار دو مسیر اصلی برای این امر وجود دارد، گفت: نخست، ارتقاء کیفیت آموزش پرستاران و دوم، افزایش جاذبههای شغلی و حفظ نیروهاست. در بخش ما، متأسفانه ضعفهای عمدهای وجود دارد.
وی افزود: دولت باید به این حرفه به عنوان یک حرفه حاکمیتی نگاه کند و جبران خدمات را به طور جدی در نظر بگیرد. باید از مسیرهای قانونی که داریم، یا پیشبینی قوانین جدید، به نیازهای کشور پاسخ بدهیم. در نهایت، مشکل فعلی، عدم تناسب بین سختی کار، فشار کاری و دریافتی همکاران ماست که نیاز به توجه ویژه دارد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: واقعیت این است که در برخی شهرستانها، به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر، بحران کمبود پرستار بسیار بیشتر و مشهودتر است. در تهران نیز، متأسفانه میزان درخواست برای اشتغال به دلیل هزینههای بالای زندگی، نسبت به سایر مناطق، مشکلات بیشتری را به وجود آورده است. این موضوع باعث میشود که شرایط کار در تهران برای پرستاران کمی دشوارتر و محسوستر باشد.