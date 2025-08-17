استرداد متهم کلاهبردار ۲۷ هزار میلیاردی به کشور
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش ۲۷ هزار میلیارد ریال، به کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "مجید کریمی" رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهارداشت: براساس اعلام مرجع قضائی، یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم، با همدستی و همکاری چند تن از نزدیکان خود با راه اندازی یک شبکه فساد مالی از طریق تاسیس چندین شرکت کاغذی، نسبت به دریافت مبالغی از شعب ارزی یکی از بانک های کشور جهت واردات کالا اقدام نموده و پس از عدم پرداخت تعهدات صورت گرفته بعد از گذشت دو سال بهمراه حدود 27 هزار میلیارد ریال، بصورت غیر قانونی از کشور متواری میشوند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا در راستای تامین امنیت شهروندان و پیگیری حقوق عامه مردم، با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و در بالاترین سطح دیپلماسی انتظامی و تعامل با کشورهای همسایه، نسبت به هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی اقدام و علیه وی اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، این متهم در یکی از کشورهای همسایه شناسایی و دستگیر شده و جهت سیر مراحل قضایی به جمهوری اسلامی ایران مسترد گردید.