بازسازی مجتمع اساتید سرو تا تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر کمالی‌زاده، با اشاره به روند مقاوم‌سازی مجتمع اساتید سرو گفت: عملیات مقاوم‌سازی این ساختمان از ساعات اولیه پس از بمباران آغاز شد. طراحی‌های اولیه با پذیرش مسئولیت توسط سازمان نوسازی شهر تهران و همکاری گروه طرح و ساخت انجام شد. در مراحل نخست، مقاوم‌سازی سازه برای اجرای ایمن خاکبرداری و نخاله‌برداری انجام گرفت و در حال حاضر اجرای برش روی المان‌های افقی و تکمیل مقاوم‌سازی المان‌های قائم در حال انجام است. پس از اتمام نخاله‌برداری، تقویت و در موارد لازم تعویض اجزای سازه‌ای انجام خواهد شد تا روند ساخت‌وساز تا تحویل کامل واحدها ادامه یابد.

وی با اشاره به روند اجرای عملیات تصریح کرد: نصب داربست در نمای بیرونی ساختمان نشان‌دهنده شروع نوسازی است. تا کنون نزدیک به ۵۰ کامیون معادل ۱۲۰۰ متر مکعب نخاله از محل خارج شده و عملیات مقاوم‌سازی ستون‌های قدیمی و برش ستون‌های تخریب شده آغاز شده است. امروز کارگران در ارتفاع ۲۰ متری مشغول کار هستند و مشاور پروژه به صورت دقیق بر روند فعالیت‌ها نظارت دارد.

کمالی‌زاده افزود: طبق قرارداد، زمان تحویل پروژه یک‌ساله پیش‌بینی شده است، اما تلاش ما این است که این زمان را کوتاه کنیم. هرچند قول قطعی نمی‌دهم، اما برنامه‌ریزی ما این است که پروژه را تا پایان تیرماه سال آینده تکمیل و واحدها را به ساکنان محترم تحویل دهیم.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران همچنین درباره آمار واحدهای مشمول مقاوم‌سازی گفت: عملیات مقاوم‌سازی در مناطق ۱.۲ و ۱۷ در حال اجراست. در مرحله نخست، ۳۴۲ واحد توسط سازمان نظام مهندسی و بنیاد مسکن شناسایی شد، اما پس از بررسی‌های میدانی و ارزیابی سازه‌ای مشخص شد تنها ۶۰ واحد قابلیت مقاوم‌سازی دارند. از این تعداد، ۴۸ واحد در همین مجتمع، ۴ واحد در منطقه ۱۷ و ۸ واحد در منطقه یک قرار دارند. سایر واحدها به‌دلیل شدت آسیب و غیر ممکن بودن مقاوم‌سازی، در قالب پروژه تخریب و نوسازی تعریف شدند.

به گزارش شهر، وی در پایان تأکید کرد: ان‌شاءالله تا پایان تیرماه سال آینده عملیات بازسازی این ساختمان و دیگر پروژه‌های مقاوم‌سازی به سرانجام برسد.

