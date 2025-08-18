در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تغییر نرخ ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا/ تزریق رایگان برای گروههای پرخطر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا گفت: دلیل افزایش قیمت آن تغییر نرخ ارز بوده است، امسال با تغییر نرخ ارز از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان، قیمت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روز پیش سازمان غذا و دارو از ورود سه و نیم میلیون دز واکسن آنفلوانزا به کشور خبر داد. در این راستا عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان، قیمت آن را ۹۱۷ هزار تومان اعلام کرد که افزایشی حدوداً ۲.۵ برابری نسبت به سال گذشته داشته است.
«محمد هاشمی» سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار ایلنا علت افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا را چنین عنوان کرد: دلیل اصلی این افزایش قیمت، تغییر نوع ارز مورد استفاده برای واردات است. امسال واردات واکسن با ارز آزاد انجام شد و این موضوع باعث افزایش قیمت نسبت به سالهای گذشته شده است.
وی ادامه داد: قیمتگذاری دارو و واکسن براساس ضوابط رسمی انجام شده و افزایش قیمت صرفاً ناشی از تغییر نوع ارز و هزینههای واقعی واردات است. همچنین برای گروههای پرخطر که نیاز به واکسن دارند، برنامههایی در نظر گرفته شده تا واکسن از طریق معاونت بهداشت به صورت رایگان در اختیار آنها قرار گیرد و دسترسی واقعی آنها به داروهای ضروری تضمین شود.
امسال، اولین سالی است که واکسن آنفلوانزا با قیمت بالا ارائه میشود
«سیدمحمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در راستای افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا توضیح داد: واکسن آنفلوانزا واکسنی است که هر سال ارائه میشود، دلیل افزایش قیمت آن تغییر نرخ ارز بوده است.
وی تاکید کرد: وجود واکسن آنفلوانزا برای برخی گروهها، به ویژه افراد پرخطر، ضروری است؛ مانند افرادی که بالای ۶۰ سال سن دارند و سابقه بیماری قلبی یا ریوی دارند. این افراد جزو گروههای پرخطر هستند و احتمالاً مانند سالهای گذشته، برای افراد با ریسک بالا که به مراکز جامع سلامت مراجعه میکنند، واکسن به صورت رایگان تزریق خواهد شد.
وی افزود: غیر از افراد پرخطر، برخی افراد دیگر نیز تمایل دارند واکسن را برای پیشگیری دریافت کنند. این افراد، با اینکه جزو گروههای پرخطر نیستند، اما ممکن است سابقه بیماری ریوی خفیف داشته باشند، باید واکسن را با هزینه شخصی دریافت کنند. برخی افراد نیز پوشش بیمهای دارند و در صورت بیماری خاص، بیمه هزینه تزریق را پوشش میدهد.
او اضافه کرد: این اولین سالی است که واکسن آنفلوانزا با قیمت بالا ارائه میشود؛ البته سال گذشته نیز قیمت آن از ۳۰ هزار تومان به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسید و همین سیر صعودی قیمت را داشته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: امسال با تغییر نرخ ارز از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان، قیمت بیشتری پیدا کرده است. اگرچه نوع ایرانی واکسن نیز پارسال به بازار ارائه شد و احتمالاً امسال هم ارائه خواهد شد و امیدواریم با قیمت مناسبتر در دسترس قرار گیرد.
جمالیان تاکید کرد: ما بیشتر نگران دسترسی گروههای پرخطر هستیم و این موضوع را هفته آینده که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دوباره فعال شود و تعطیلات پایان یابد از طریق کمیسیون پیگیری خواهیم کرد، تا واکسن برای این افراد به صورت رایگان از طریق مراکز جامع سلامت تزریق شود. زمان مناسب تزریق واکسن آنفلوانزا نیز معمولاً از نیمه دوم شهریور آغاز میشود.
تامین منابع مالی اصلیترین چالش در اجرای برنامه جامع ملی واکسیناسیون
وی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش قیمت واکسن، ریسک شیوع آنفلوانزا را به همراه نخواهد داشت، گفت: برنامه جامع واکسیناسیون فعلی شامل واکسن آنفلوانزا نیست؛ زیرا اگر شامل میشد، دولت موظف به تزریق واکسن برای همه افراد میشد. به عنوان مثال، واکسن HPV قیمت بسیار بالاتری دارد و نیاز به سه مرحله تزریق دارد و جزو برنامه جامع واکسیناسیون نیست.
او ادامه داد: افرادی که توان مالی دارند، میتوانند واکسن را تهیه کنند، اما برای اینکه واکسن جزو برنامه جامع واکسیناسیون ملی شود، وزارت بهداشت باید دلایل قانعکننده ارائه دهد و سپس مصوب شود و برای آن بودجه دیده شود. چون درحال حاضر بودجه آن دیده نشده است، امکان این که برای همه گروهها اجرا شود، وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در حال پیگیری هستیم که واکسنهای بیشتری به برنامه جامع ملی واکسیناسیون اضافه شود، اما اصلیترین چالش، تامین منابع مالی است. با این حال، افراد پرخطر که در معرض خطر جانی هستند، وزارت بهداشت برای آنها واکسن را به صورت رایگان تزریق خواهد کرد و سایر افراد باید هزینه آن را پرداخت کنند.