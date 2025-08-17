خبرگزاری کار ایران
تلاش شهرداری تهران برای تامین گوشت مورد نیاز پایتخت از کنیا

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از ایجاد امکان همکاری مشترک بین شهرداری تهران با حکومت محلی نایروبی کشور کنیا در حوزه‌های شهری و همچنین تجارت و تامین غذا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به سفر خود به کشور کنیا و شهر نایروبی گفت: این سفر به همراه هیات جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اجلاس کمیسیون مشترک ایران- کنیا برگزار شد. 

وی با اشاره به هدف سازمان مدیریت میادین برای حضور در این اجلاس افزود: هدف سازمان مدیریت میادین برای حضور در این اجلاس، افزایش تعاملات بین سازمان میادین و مجموعه‌های مرتبط در کشور کنیا در راستای تامین گوشت مورد نیاز سازمان مدیریت میادین و همچنین تبادل میوه‌های مورد نیاز برای هردو کشور بود. 

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در جریان این سفر نشست‌های خوبی با سازمان‌های مرتبط در حوزه تامین غذا و گوشت کشور مانند معاون وزیر کشاورزی، سازمان تجارت غذا و سازمان امنیت غذایی کشور کنیا برگزار شد. در نتیجه این نشست‌ها نیز قرار شد تا تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و سازمان‌های مختلف حکومت محلی نایروبی تبادل شود. 

وی بیان کرد: همچنین با توجه به رایزنی‌هایی که انجام شد در متن تفاهم‌نامه‌ای که بین دو کشور ایران و کینا منعقد شد، دو بند با هدف ایجاد زمینه‌هایی برای همکاری‌های شهرداری تهران با حکومت محلی نایروبی در حوزه‌های شهری و در مسیر تجارت و تامین مواد غذایی در نظظر گرفته شد. 

مهدی بختیاری‌زاده یادآور شد: در نتیجه این تفاهم‌نامه و همچنین دوبندی که در به صورت تخصصی به حوزه شهری مربوط است، دو تفاهم‌نامه مشترک بین شهرداری تهران و حکومت محلی نایروبی منعقد شود. 

وی همچنین تاکید کرد: یکی دیگر از دستاوردهای این سفر برگزاری نشست‌های تخصصی با تجار و تولیدکنندگان کنیایی در راستای تامین گوشت گرم، دام زنده، حل مشکلات لجستیک، ایجاد پرواز مستقیم و کشتی‌های حمل دام برای ارسال گوشت و دام زنده به ایران صحبت‌هایی انجام شد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه صحبت‌های خود گفت: امیدواریم در آینده نزدیک این توافقات در راستای تامین گوشت قرمز به ایران و تبادل میوه عملیاتی شود. اعتقاد داریم که این توافقات با همکاری بازرگانان و تجار دو طرف اجرایی می‌شود.

