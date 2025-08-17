به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران به‌صورت آسمانی صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهرهمراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات عصر و شب، در بخش‌های جنوبی و غربی استان وزش باد شدید، گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا یا کاهش دید موقت مورد انتظار است.

برای امروز(26 مرداد) در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، گاهی افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق نیز پیش بینی شده است.

نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی از روز سه‌شنبه (۲۸ تیرماه) افزایش نسبی دما و تا یکشنبه هفته بعد (۲ شهریورماه)، ماندگاری توده هوای گرم را در سطح استان نشان می‌دهند. طی این مدت، افزایش نسبی غلظت آلاینده ازن نیز در بخش‌های پرتردد و صنعتی دور از انتظار نخواهد بود.

آسمان تهران فردا (۲۷ مردادماه) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی سه شنبه (۲۸ مردادماه) صاف با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/