کمک ۶۰۰ میلیارد تومانی مردم به آسیب‌دیدگان غزه

معاون سازمان داوطلبان هلال‌احمر از جمع‌آوری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی برای تأمین نیازهای ضروری آوارگان غزه خبر داد و از مردم خواست در این پویش انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

به گزارش  ایلنا، محمدعلی مؤذن تبار، معاون رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر به عنوان یکی از ۱۹۱ کشور عضو صلیب سرخ و هلال احمر، در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، اقدام به راه‌اندازی پویش جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده است.

وی افزود: با افتتاح حساب‌های ویژه در بانک‌های ملی و ملت و استفاده از ابزارهای مدرن مانند کدهای دستوری و فضای مجازی، تا کنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان کمک از سوی مردم به آسیب‌دیدگان این بحران اختصاص یافته است.

مؤذن تبار در پایان تاکید کرد: این کمک‌ها عمدتاً برای تأمین دارو، شیر خشک و مایحتاج ضروری آوارگان ناشی از حملات اختصاص یافته است. جمعیت هلال احمر همچنان به تلاش خود برای حمایت از مردم غزه ادامه می‌دهد و از هموطنان دعوت می‌کند تا در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

 
