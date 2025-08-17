برگزاری هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور وزیر ورزش و جوانان
هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان صبح امروز با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، و علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان صبح امروز ۲۶ مرداد ماه همزمان با هفته مشارکت های اجتماعی با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، و علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، برگزار شد.
در این جلسه که با حضور استاندار یزد، مدیران کل ستادی حوزه جوانان، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان دستگاههای متولی امور جوانان و سایر اعضای ستاد همراه بود، آخرین وضعیت مشارکت اجتماعی جوانان، عملکرد سازمانهای مردمنهاد حوزه جوانان و برنامههای شبکه ایران یاران جوان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارشی از وضعیت مشارکت اعضای دستگاه های عضو ستادهای ساماندهی امور جوانان، طرح شتاب دهنده مشارکت اجتماعی جوانان، وضعیت جوانان استان یزد، طرح پژوهشی مطالعه نقش و جایگاه مشارکت اجتماعی سمن های جوانان در توسعه مشارکتی و طرح شهید باقری «مهارت آموزی تا اشتغال جوانان» توسط مسئولان مرتبط ارائه شد.
در این جلسه، معاون امور جوانان گزارشی از اقدامات صورتگرفته در حوزه سازمانهای مردمنهاد، برنامههای شبکه ایران یاران جوان و روند فعالیت کمیتههای تخصصی این شبکه ارائه داد.
این نشست با تبادل نظر اعضای ستاد در خصوص راهکارهای تقویت مشارکت اجتماعی جوانان و افزایش همکاریهای بینبخشی به منظور ارتقای جایگاه جوانان در عرصههای مختلف به کار خود پایان داد.