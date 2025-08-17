خبرگزاری کار ایران
پیش‌ثبت‌نام مدارس برای دانش‌آموزان اتباع خارجی آغاز شد

پیش‌ثبت‌نام پایه‌های اول، هفتم و دهم ویژه دانش‌آموزان اتباع خارجی در سامانه پیش‌ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش‌ثبت‌نام پایه‌های اول، هفتم و دهم ویژه دانش‌آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در سامانه پیش‌ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش فعال شده است. 

متقاضیان می‌توانند با رعایت مفاد شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، نسبت به تکمیل فرآیند پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند. 

بر اساس شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع، ارائه معرفی‌نامه صادره از ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی استان‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع الزامی است. 

راهنمای مراحل پیش‌ثبت‌نام: 

۱- مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir

۲- انتخاب گزینه پیش‌ثبت‌نام

۳- انتخاب پایه مورد نظر (پایه اول / هفتم / دهم) و تکمیل اطلاعات

