پیشثبتنام مدارس برای دانشآموزان اتباع خارجی آغاز شد
پیشثبتنام پایههای اول، هفتم و دهم ویژه دانشآموزان اتباع خارجی در سامانه پیشثبتنام وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیشثبتنام پایههای اول، هفتم و دهم ویژه دانشآموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در سامانه پیشثبتنام وزارت آموزش و پرورش فعال شده است.
متقاضیان میتوانند با رعایت مفاد شیوهنامه ثبتنام اتباع سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، نسبت به تکمیل فرآیند پیشثبتنام اقدام کنند.
بر اساس شیوهنامه ثبتنام اتباع، ارائه معرفینامه صادره از ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی استانها برای ثبتنام دانشآموزان اتباع الزامی است.
راهنمای مراحل پیشثبتنام:
۱- مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir
۲- انتخاب گزینه پیشثبتنام
۳- انتخاب پایه مورد نظر (پایه اول / هفتم / دهم) و تکمیل اطلاعات