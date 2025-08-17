به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، سجادی‌خواه ضمن اعلام این خبر افزود: تمامی آزمون‌های لغو شده دانشگاه پیام‌نور در خردادماه، نیز طبق برنامه و در زمان درج‌شده در کارت ورود به جلسه در مردادماه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییر یا جابجایی در زمان برگزاری امتحانات صورت نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: دانشجویان بایستی اطلاعیه‌های مرتبط با آزمون‌ها را تنها از طریق مراجع رسمی دانشگاه به ویژه پایگاه اطلاع‌رسانی pnu.ac.ir دنبال و از توجه به فایل‌های صوتی یا اطلاعیه‌های غیر رسمی پرهیز کنند.

انتهای پیام/