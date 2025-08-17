خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز سنجش دانشگاه:

آزمون‌های دانشگاه پیام‌نور حتی در صورت تعطیلی استان‌ها پابرجاست

آزمون‌های دانشگاه پیام‌نور حتی در صورت تعطیلی استان‌ها پابرجاست
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام‌نور گفت: آزمون‌های نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ این دانشگاه در روزهای ۲۶ تا ۲۹ مردادماه مطابق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد و تعطیلی احتمالی سراسری و یا استانی تأثیری در برگزاری آن نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، سجادی‌خواه ضمن اعلام این خبر افزود: تمامی آزمون‌های لغو شده دانشگاه پیام‌نور در خردادماه، نیز طبق برنامه و در زمان درج‌شده در کارت ورود به جلسه در مردادماه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییر یا جابجایی در زمان برگزاری امتحانات صورت نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: دانشجویان بایستی اطلاعیه‌های مرتبط با آزمون‌ها را تنها از طریق مراجع رسمی دانشگاه به ویژه پایگاه اطلاع‌رسانی pnu.ac.ir دنبال و از توجه به فایل‌های صوتی یا اطلاعیه‌های غیر رسمی پرهیز کنند.

