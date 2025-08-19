شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پیامدهای افزایش شهریه دانشگاه آزاد را در نظر بگیرد

«فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی» نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: افزایش شهریه رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، دغدغه جدی ما در کمیسیون آموزش است.

وی درباره اختیارات مجلس در نظارت بر دانشگاه آزاد توضیح داد: درست است که این دانشگاه طبق اساسنامه خود و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، استقلال مالی و اداری دارد، اما این استقلال به معنای نبود نظارت نیست. مجلس طبق اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی، اختیار نظارت بر عملکرد همه نهادهای آموزشی را دارد و ما از این اختیار استفاده خواهیم کرد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: مجلس در حال حاضر دو مسیر را دنبال می‌کند؛ نخست شفاف‌سازی مبنای افزایش شهریه از طریق الزام دانشگاه آزاد به ارائه گزارش رسمی و مکتوب و دوم طراحی ابزار قانونی برای کنترل شهریه‌ها از جمله طرح ساماندهی نظارت که می‌تواند سقف افزایش سالانه را تعیین و رعایت آن را الزامی کند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور مستقیم بر هیأت امنای دانشگاه آزاد نظارت دارد و تصمیمات این هیأت نیز ذیل مصوبات شورا اجرا می‌شود. ما معتقدیم که شورا باید پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این افزایش‌ها را در نظر بگیرد و برای تعدیل آن‌ها اقدام کند. مذاکرات و رایزنی‌های اولیه در این زمینه آغاز شده است و انتظار داریم با همراهی رسانه‌ها و افکار عمومی، شورا نیز به تعدیل این روند تمکین کند.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: اگر افزایش‌های شدید شهریه بدون همراهیِ بسته‌های حمایتی واقعی ادامه پیدا کند، عدالت آموزشی در کشور آسیب جدی خواهد دید و مسیر ورود جوانان مستعد اما کم‌بضاعت به رشته‌های علوم پزشکی محدودتر خواهد شد. هدف ما این است که هم کیفیت آموزش حفظ شود و هم امکان دسترسی عادلانه برای همه فراهم بماند.

