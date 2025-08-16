تشریح وظایف هواپیمایی پلیس در ماموریت اربعین

فرمانده هواپیمایی فراجا افزود: با توجه به گستردگی ماموریت اربعین، برنامه ریزی در این زمینه از مدت ها قبل از آغاز ماموریت، در این هواپیمایی (به عنوان متولی حوزه هوایی قرارگاه اربعین حسینی) در بخش های پروازی و ستادی صورت گرفته و همکاران بنده پیش از آغاز این مراسم در سراسر کشور محیای انجام خدمت رسانی به زوار عزیز آقا اباعبدالله الحسین (ع) می شوند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: هوافراجا در طول مدت ماموریت وظیفه پشتیبانی از پلیس های تخصصی من جمله: مرزبانی ، پلیس راهور ، انتظامی استان ها و همچنین همکاری با دستگاه های امدادی از جمله هلال احمر و اورژانس هوایی را عهده دار است.

وی اظهار داشت: در حوزه کنترل ترافیک با همکاری پلیس راهور امر مهم پایش هوایی محور های مواصلاتی پر تردد در این ایام، جهت روان سازی ترافیک،ر فع گره های ترافیکی، کنترل تردد ها و ... به وسیله بالگرد های مستقر در استان ها در حال انجام است که بحمدالله تا کنون مشکل خاصی را در این خصوص شاهد نبوده ایم و تردد ها در مسیر های رفت و برگشت به صورت روان در حال انجام است .

فرمانده هواپیمایی فراجا ادامه داد: در حوزه مرزی هم پایش هوایی مرزهای شرقی که مسیر ورود زائران از کشور های همسایه شرقی است و نوار مرزی غرب کشور و گذرگاه های خروجی زائران به سمت عتبات عالیات به صورت منظم از ابتدای ماموریت با همکاری مرزبانی انتظامی کشور در مرز های مهران ،خسروی،شلمچه و تمرچین در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ماموریت های مهم هوافراجا در این ایام، ترابری و جا به جایی سریع مصدومان و عزیزان هم وطنی است که به هر دلیل به امدادهای فوری هوایی جهت رسیدن به مراکز درمانی و بیمارستانی در استان های مرزی نیازمند هستند می باشد که این مهم توسط گروه پروازی بالگردی و بال ثابت هوافراجا صورت گرفته و تا پایان ماموریت اربعین و بازگشت آخرین زائر عزیز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

این مقام انتظامی در پایان افزود: بر خود لازم می دانم از همه همکارانم در هواپیمایی فراجا،خلبانان،مهندسین پرواز،تکنسین ها و ... که با جان و دل به دور از خانواده به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به زائران آستان حضرت سید الشهدا (ع) هستند قدردانی کنم، همچنین از محضر یکایک خانواده های محترم همکاران عزیزم که با تحمل دوری در این ماموریت عظیم سهیم هستند تشکر کنم.