رئیس پلیس بینالملل فراجا:
متهم کلاهبردار ۱۴۰ میلیاردی به کشور مسترد شد
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به کشور خبر داد.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم، کارمند مستعفی یکی از بانک های کشور بوده که با سوء استفاده از موقعیت شغلی و دسترسی غیر مجاز به دادههای بانکی، اقدام به جعل، برداشت غیر مجاز و پولشویی به مبلغ 140 میلیارد ریال نموده و سپس از کشور متواری میشود.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سردار "کریمی" با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، مشخص شد، متهم به جهت مواجهه با محدودیت های شهروندی، کشور محل اختفای اولیه را به مقصد یکی دیگر از کشورهای همسایه ترک میکند و در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، در هنگام ورود به کشور بعدی، دستگیر می شود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.